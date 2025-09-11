За минулу добу на фронті відбулося 205 бойових зіткнення.

Такі дані станом на 22:00 10 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Окупанти завдали двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб.

Зараз дивляться

Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 11 вересня 2025

Ситуація в Україні на 11 вересня 2025

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 11 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 091 890 (+890);

танків – 11 176 (+4);

бойових броньованих машин – 23 264 (+2);

артилерійських систем – 32 628 (+22);

реактивних систем залпового вогню – 1 483;

засобів протиповітряної оборони – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343);

крилатих ракет – 3 718 (+27);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49);

спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.