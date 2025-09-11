Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится к проведению двух саммитов на полях Генассамблеи ООН в конце сентября.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве в четверг, 11 сентября.

Саммиты Украины на полях Генассамблеи ООН: о чем идет речь

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит саммит Крымской платформы, где традиционно будут обсуждаться вопросы временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

Также будет отдельный саммит по вопросам решения проблемы возвращения украинских детей, которые были похищены и депортированы россиянами с захваченных ими украинских территорий.

Ранее заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца сообщала, что Украина готовит 5-й саммит международной Крымской платформы и рассчитывает на участие в нем многих иностранных лидеров.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на полях Парламентского саммита НАТО в Брюсселе обсуждал возможность участия Турции в нынешнем саммите Крымской платформы осенью.

