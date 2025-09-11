Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня. 

Про це він заявив на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві у четвер, 11 вересня. 

Саміти України на полях Генасамблеї ООН: про що йдеться

Зеленський наголосив, що Україна готує саміт Кримської платформи, де традиційно обговорюватимуться питання тимчасово окупованого Росією Кримського півострова. 

Зараз дивляться

Також буде окремий саміт з проблем повернення українських дітей, які були викрадені та депортовані росіянами з захоплених ними українських територій. 

Раніше заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца повідомляла, що Україна готує 5-й саміт міжнародної Кримської платформи і розраховує на участь у ньому багатьох іноземних лідерів.

Нагадаємо, очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук на полях Парламентського саміту НАТО у Брюсселі обговорював можливість участі Туреччини у цьогорічному саміті Кримської платформи восени.

Читайте також
Кримська платформа: в ОП заявили про підготовку 5-го саміту
Ігор Жовква

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийГенасамблея ООНКримська платформа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.