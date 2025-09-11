Зеленський анонсував два українських саміти на Генасамблеї ООН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня.
Про це він заявив на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві у четвер, 11 вересня.
Саміти України на полях Генасамблеї ООН: про що йдеться
Зеленський наголосив, що Україна готує саміт Кримської платформи, де традиційно обговорюватимуться питання тимчасово окупованого Росією Кримського півострова.
Також буде окремий саміт з проблем повернення українських дітей, які були викрадені та депортовані росіянами з захоплених ними українських територій.
Раніше заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца повідомляла, що Україна готує 5-й саміт міжнародної Кримської платформи і розраховує на участь у ньому багатьох іноземних лідерів.
Нагадаємо, очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук на полях Парламентського саміту НАТО у Брюсселі обговорював можливість участі Туреччини у цьогорічному саміті Кримської платформи восени.