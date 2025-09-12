26 августа Кабинет Министров принял постановление о выезде мужчин 18-22 лет за границу в период действия военного положения. Согласно постановлению, молодые мужчины этой возрастной категории получают возможность легально пересекать государственную границу, несмотря на действующие ограничения, связанные с мобилизацией.

Сколько работников потеряли украинские бизнесы после выезда мужчин 18-22 лет, читайте в нашем материале.

Сколько мужчин 18-22 лет выехали за границу

После вступления в силу постановления правительства, разрешившего выезд мужчин 18-22 лет за границу, в Польшу уже отправилось около 10 тысяч украинцев этой категории.

По информации польских пограничников, более 6 тысяч человек пересекли границу в Перемышле, еще более 4 тысяч – через пункты пропуска на границе с Волынской областью. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Сбор статистики продолжался с 28 августа по 3 сентября. Именно в этот период в Польшу прибыли примерно 10 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

В то же время в обратном направлении за то же время выехало значительно меньше. В частности, из Польши в Украину через пункт пропуска в Перемышле вернулись около 2 тысяч человек, а через пункты пропуска на Волыни – еще 1 301 украинец в указанной возрастной группе.

В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины в ответе на запрос народного депутата Ярослава Железняка заявила, что не ведет отдельной статистики по количеству мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, выезжающих из Украины.

Выезд мужчин 18-22: последствия для бизнеса

Отмена ограничений на выезд для молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к оттоку работников во многих компаниях.

Сколько молодых работников потерял бизнес:

На конференции Эффективное управление агрокомпаниями представители компаний Сильпо и МХП выразили обеспокоенность этим явлением. Так, в Сильпо зафиксировали заметное увеличение увольнений среди молодых сотрудников, хотя их доля составляет менее 3%.

Директор по управлению персоналом МХП Сергей Николаев отметил, что стратегии компании, направленные на инвестиции в молодых работников, внезапно потеряли эффективность, назвав это явление очень негативной динамикой.

Владельцы бизнеса добавляют, что вместе с молодежью компании теряют и опытных работников, поскольку многие увольняются и уезжают за границу в поисках лучших условий жизни.

Соучредитель компании Новая Почта Владимир Поперешнюк в соцсети Х отметил, что беспокойство бизнеса из-за выезда мужчин 18-22 за границу понятно, ведь молодые работники действительно начали активнее увольняться.

Например, в Новой почте за десять дней из этой возрастной группы уволилось 170 человек, хотя в то же время на работу было принято 64 новых сотрудника. Таким образом, реальный отток кадров составил всего 106 человек.

Для компании такая ситуация не является критической, ведь десяти дней недостаточно для полноценных выводов, поэтому более объективную картину можно будет оценить через месяц или два. В то же время очевидно, что конкуренция за работников будет расти, и это положительный процесс.

Ведь именно человеческий ресурс является самым большим дефицитом в экономике, и это заставляет бизнес повышать зарплаты, улучшать условия труда и бороться за каждого сотрудника. Чем больше у людей свободы выбора, тем больше возможностей для развития, тем быстрее растет экономика и уровень заработных плат.

