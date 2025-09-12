26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон у період дії воєнного стану. Згідно з постановою, молоді чоловіки цієї вікової категорії отримують можливість легально перетинати державний кордон попри чинні обмеження, пов’язані з мобілізацією.

Скільки працівників втратили українські бізнеси після виїзду чоловіків 18-22 років, читайте в нашому матеріалі.

Скільки чоловіків 18-22 років виїхали за кордон

Після набуття чинності урядової постанови, яка дозволила виїзд чоловіків 18-22 років за кордон, до Польщі вже вирушили близько 10 тисяч українців цієї вікової категорії.

За інформацією польських прикордонників, понад 6 тисяч осіб перетнули кордон у Перемишлі, ще понад 4 тисячі – через пункти пропуску на кордоні з Волинською областю. Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

Збір статистики тривав із 28 серпня до 3 вересня. Саме в цей період до Польщі прибули приблизно 10 тисяч українських чоловіків у віці від 18 до 22 років.

Водночас у зворотному напрямку за той самий час виїхало значно менше. Зокрема, з Польщі до України через пункт пропуску у Перемишлі повернулися близько 2 тисяч осіб, а через пункти пропуску на Волині – ще 1 301 українець у зазначеній віковій групі.

Водночас Державна прикордонна служба України у відповіді на запит народного депутата Ярослава Железняка заявила, що не веде окремої статистики щодо кількості чоловіків віком від 18 до 22 років, які виїжджають з України.

Виїзд чоловіків 18-22: наслідки для бізнесу

Скасування обмежень на виїзд для молодих чоловіків віком від 18 до 22 років призвело до відтоку працівників у багатьох компаніях.

Скільки молодих працівників втратив бізнес:

На конференції Ефективне управління агрокомпаніями представники компаній Сільпо та МХП висловили занепокоєння цим явищем. Так, у Сільпо зафіксували помітне збільшення звільнень серед молодих співробітників, хоча їхня частка становить менше 3% у цій віковій групі.

Директор з управління персоналом МХП Сергій Ніколаєв зазначив, що стратегії компанії, спрямовані на інвестиції у молодих працівників, раптово втратили ефективність, назвавши це явище дуже негативною динамікою.

Власники бізнесу додають, що разом із молоддю компанії втрачають і досвідчених працівників, оскільки багато хто звільняється та виїжджає за кордон у пошуках кращих умов життя.

Співзасновник компанії Нова Пошта Володимир Поперешнюк у соцмережі Х зазначив, що занепокоєння бізнесу через виїзд чоловіків 18-22 років за кордон зрозуміле, адже молоді працівники дійсно почали активніше звільнятися.

Наприклад, у Новій пошті за десять днів із цієї вікової групи звільнилися 170 осіб, хоча водночас на роботу були прийняті 64 нових працівники. Отже, реальний відтік кадрів становив лише 106 осіб.

Для компанії така ситуація не є критичною, адже десяти днів замало для повноцінних висновків, отже більш об’єктивну картину можна буде оцінити за місяць чи два. Водночас очевидно, що конкуренція за працівників зростатиме, і це позитивний процес.

Адже саме людський ресурс є найбільшим дефіцитом в економіці, і це змушує бізнес підвищувати зарплати, покращувати умови праці та боротися за кожного співробітника. Що більше у людей свободи вибору, то більше можливостей для розвитку, тим швидше зростає економіка і рівень заробітних плат.

