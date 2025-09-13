Компенсации Украине из-за войны: в Совете Европы подготовили проект механизма
В Совете Европы подготовили проект конвенции о создании международной комиссии по рассмотрению компенсационных претензий для Украины.
Об этом сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе.
Проект конвенции о компенсационном механизме
— Мы закончили работу над проектом конвенции о создании Международной комиссии по претензиям Украины. Она закладывает основы для международного механизма компенсаций, — написал Ален Берсе в социальной сети Х.
По словам Берсе, проект конвенции является важным шагом к подотчетности и миру, построенному на праве, а не на силе.
Напомним, что в голландском городе Гаага начался заключительный раунд переговоров о запуске компенсационного механизма для Украины — механизм нужен для осуществления выплат пострадавшим в результате российской агрессии украинцам.
Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ (RD4U) было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы. Исполнительным директором Реестра ущерба назначили Маркияна Ключковского.
По состоянию на май в реестре зафиксировано более 27,5 тысячи заявлений.
Напомним, что если в результате боевых действий жилье было разрушено или повреждено и этот факт подтвердила специальная комиссия, а соответствующие сведения внесли в Государственный реестр вещных прав, однако это еще не гарантирует получение компенсации.
Кто не получит компенсацию за разрушенное жилье, читайте в материале Фактов ICTV.