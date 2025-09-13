В Совете Европы подготовили проект конвенции о создании международной комиссии по рассмотрению компенсационных претензий для Украины.

Об этом сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе.

Проект конвенции о компенсационном механизме

— Мы закончили работу над проектом конвенции о создании Международной комиссии по претензиям Украины. Она закладывает основы для международного механизма компенсаций, — написал Ален Берсе в социальной сети Х.

Сейчас смотрят

По словам Берсе, проект конвенции является важным шагом к подотчетности и миру, построенному на праве, а не на силе.

Напомним, что в голландском городе Гаага начался заключительный раунд переговоров о запуске компенсационного механизма для Украины — механизм нужен для осуществления выплат пострадавшим в результате российской агрессии украинцам.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ (RD4U) было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы. Исполнительным директором Реестра ущерба назначили Маркияна Ключковского.

По состоянию на май в реестре зафиксировано более 27,5 тысячи заявлений.

Напомним, что если в результате боевых действий жилье было разрушено или повреждено и этот факт подтвердила специальная комиссия, а соответствующие сведения внесли в Государственный реестр вещных прав, однако это еще не гарантирует получение компенсации.

Кто не получит компенсацию за разрушенное жилье, читайте в материале Фактов ICTV.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.