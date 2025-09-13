У Раді Європи підготували проєкт конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду компенсаційних претензій для України.

Про це повідомив генсек Ради Європи Ален Берсе.

Проєкт конвенції щодо компенсаційного механізму

– Ми закінчили роботу над проєктом конвенції про створення Міжнародної комісії з претензій України. Вона закладає основи для міжнародного механізму компенсацій, – написав Ален Берсе у соціальній мережі Х.

За словами Берсе, проєкт конвенції є важливим кроком до підзвітності та миру, побудованого на праві, а не на силі.

Нагадаємо, що у голландському місті Гаага розпочався завершальний раунд переговорів щодо запуску компенсаційного механізму для України – механізм потрібен для здійснення виплат постраждалим в результаті російської агресії українцям.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили в травні 2023 року на саміті Ради Європи. Виконавчим директором Реєстру збитків призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень у реєстрі зафіксовано понад 27,5 тисячі заяв.

Нагадаємо, що якщо внаслідок бойових дій житло було зруйноване або пошкоджене і цей факт підтвердила спеціальна комісія, а відповідні відомості внесли до Державного реєстру речових прав, проте це ще не гарантує отримання компенсації.

Хто не отримає компенсацію за зруйноване житло, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

