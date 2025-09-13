Офис Омбудсмена выявил системные нарушения прав человека во время проверки Отделения стационарного ухода КУ Центр предоставления социальных услуг Бахмацкого городского совета в Черниговской области.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Любинец в своем Telegram-канале.

Омбудсмен об обнаруженных нарушениях

Во время мониторингового визита в рамках реализации функций Национального превентивного механизма были зафиксированы многочисленные нарушения.

Сейчас смотрят

Среди них отсутствие укрытия, просроченные лекарства при том, что ежегодные медосмотры не проводятся, а прием препаратов осуществляется без назначения.

В учреждении царит антисанитария и ограничена приватность, зафиксировано ненадлежащее питание и нарушение прав лиц с инвалидностью.

Кроме того, жилая площадь в два раза меньше установленных законодательством нормативов.

Как рассказал Лубинец, особенно шокирующим является случай одной маломобильной женщины, которая пожаловалась, что три года не выходила на свежий воздух.

— Такое отношение к подопечным недопустимо и свидетельствует о системных нарушениях прав людей, нуждающихся в уходе и поддержке, — отметил Любинец.

Он указал, что для устранения выявленных нарушений в компетентные органы будут направлены акты реагирования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.