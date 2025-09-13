Офіс Омбудсмана виявив системні порушення прав людини під час перевірки відділення стаціонарного догляду КУ Центр надання соціальних послуг Бахмацької міської ради на Чернігівщині.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Любінець у своєму Telegram-каналі.

Омбудсмен про виявлені порушення

Під час моніторингового візиту у межах реалізації функцій Національного превентивного механізму були зафіксовані численні порушення.

Серед них відсутність укриття, протерміновані ліки, водночас щорічні медогляди не проводяться, а прийом препаратів здійснюється без призначення.

У закладі панує антисанітарія та обмежена приватність, зафіксовано неналежне харчування та порушення прав осіб з інвалідністю.

Крім того, житлова площа вдвічі менша за визначені законодавством нормативи.

Як розповів Лубінець, особливо прголомшливим є випадок однієї маломобільної жінки, яка поскаржилася, що три роки не виходила на свіже повітря.

— Таке ставлення до підопічних неприпустиме та свідчить про системні порушення прав людей, які потребують догляду та підтримки, – зауважив Любінець.

Він зазначив, що для усунення виявлених порушень до компетентних органів будуть скеровані акти реагування.

