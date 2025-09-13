Офіс Омбудсмана зафіксував системні порушення прав у центрі соцпослуг на Чернігівщині
Офіс Омбудсмана виявив системні порушення прав людини під час перевірки відділення стаціонарного догляду КУ Центр надання соціальних послуг Бахмацької міської ради на Чернігівщині.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Любінець у своєму Telegram-каналі.
Омбудсмен про виявлені порушення
Під час моніторингового візиту у межах реалізації функцій Національного превентивного механізму були зафіксовані численні порушення.
Серед них відсутність укриття, протерміновані ліки, водночас щорічні медогляди не проводяться, а прийом препаратів здійснюється без призначення.
У закладі панує антисанітарія та обмежена приватність, зафіксовано неналежне харчування та порушення прав осіб з інвалідністю.
Крім того, житлова площа вдвічі менша за визначені законодавством нормативи.
Як розповів Лубінець, особливо прголомшливим є випадок однієї маломобільної жінки, яка поскаржилася, що три роки не виходила на свіже повітря.
— Таке ставлення до підопічних неприпустиме та свідчить про системні порушення прав людей, які потребують догляду та підтримки, – зауважив Любінець.
Він зазначив, що для усунення виявлених порушень до компетентних органів будуть скеровані акти реагування.