В случае продолжения войны в следующем году Украине на военные расходы потребуется не менее $120 млрд.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время своего выступления на конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Военные расходы Украины

По его словам, даже если война прекратится, Украине понадобится не намного меньше этой же суммы.

— Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто пополнить наши запасы. Просто чтобы поддерживать нашу армию в надлежащем состоянии в случае вторичной агрессии со стороны России, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Украина тратит меньше, чем Россия, за что платим своими территориями и жизнями людей, говорит министр.

Денис Шмыгаль заявил, что наша оборонная промышленность уже может производить достаточно военного оборудования для своей защиты и защиты Европы.

— Мы изобретаем и внедряем новые технологии. Мы просим у партнеров простые вещи. Нам нужно достаточно дронов, нам нужно достаточно денег, чтобы их производить. Мы не просим ничего экстраординарного, — говорит министр обороны.

Прекращение войны

По словам Дениса Шмыгаля, Украина вместе с партнерами должны создать условия, которые заставят кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Одним из таких условий является продолжение атак украинскими дальнобойными дронами по целям на российской территории.

— Что нужно, чтобы завершить войну? Сильная украинская армия, достаточно оборудования и оружия и сильные вторичные санкции. Это то, о чем мы просим партнеров, — отметил Денис Шмыгаль.

Не менее важным аспектом является создание условий, при которых Россия после окончания войны не решится на повторное нападение на Украину. И только после этого откроется дипломатический путь, чтобы вернуть оккупированные территории и обезопасить границы от новой российской агрессии.

Сообщалось, что Швеция планирует выделить на военную поддержку Украины около $7,5 млрд в течение ближайших двух лет.

Во время заседание 30-й контактной группы Рамштайн Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 10 комплексов Patriot и ракеты для систем противовоздушной обороны.

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

