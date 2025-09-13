У разі продовження війни наступного року Україні на військові видатки потрібно буде щонайменше $120 млрд.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час свого виступу на конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Військові видатки України

За його словами, навіть якщо війна припиниться, Україні знадобиться не набагато менше цієї ж суми.

– Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто поповнити наші запаси. Просто щоб підтримувати нашу армію в належному стані у разі вторинної агресії з боку Росії, – наголосив Денис Шмигаль.

Україна витрачає менше, ніж Росія, за що платимо своїми територіями та життями людей, каже міністр.

Денис Шмигаль заявив, що наша оборонна промисловість вже може виробляти достатньо військового обладнання для свого захисту та захисту Європи.

– Ми винаходимо та запроваджуємо нові технології. Ми просимо у партнерів прості речі. Нам потрібно достатньо дронів, нам потрібно достатньо грошей, щоб їх виробляти. Ми не просимо нічого екстраординарного, – каже міністр оборони.

Припинення війни

За словами Дениса Шмигаля, Україна разом із партнерами мають створити умови, які змусять кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Однією з таких умов є продовження атак українськими далекобійними дронами по цілях на російській території.

– Що потрібно, щоб завершити війну? Сильна українська армія, достатньо обладнання та зброї і сильні вторинні санкції. Це те, про що ми просимо партнерів, – зауважив Денис Шмигаль.

Ще не менш важливим аспектом є створення умов, за яких Росія після закінчення війни не наважиться на повторний напад на Україну. І лише після цього відкриється дипломатичний шлях, щоб повернути окуповані території та убезпечити кордони від нової російської агресії.

Повідомлялося, що Швеція планує виділити на військову підтримку України близько $7,5 млрд протягом найближчих двох років.

Під час засідання 30-ї контактної групи Рамштайн Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно 10 комплексів Patriot і ракети для систем протиповітряної оборони.

Фото: Денис Шмигаль/Telegram

