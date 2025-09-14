Железнодорожное сообщение между Васильковом и Бояркой возобновлено после взрыва
После повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области движение на участке Васильков-1—Боярка возобновлено, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы по восстановлению сообщения между Васильковом и Бояркой выполнены в сжатые сроки.
– Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается, — говорится в сообщении министерства.
Также в ведомстве предупредили о возможных задержках поездов, которые уже находятся в пути. В частности, это касается следующих направлений:
- №265/266 Киев-Пасс.-Одесса-Главная (+4:08);
- №773/774 Киев-Пасс.-Шостка (+2:49);
- №715/716 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+2:18);
- №9/10 Будапешт-Ньюгат-Киев-Пас. (+2:17);
- №113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+2:11);
- №257/258 Кропивницкий-Ясиня (+1:55);
- №103/104 Краматорск-Львов (+1:40);
- №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:36);
- №771/772 Хмельницкий-Киев-Пасс. (+1:36);
- №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+1:26);
- №113/114 Харьков-Пасс.-Львов (+1:14);
- №259/260 Кременчуг-Пасс.-Чоп (+1:11);
- №117/118 Жмеринка-Пасс.-Киев-Пасс. (+0:47);
- №227/228 Ивано-Франковск-Краматорск (+0:31);
- №711/712 Краматорск-Киев-Пасс. (+0:27);
- №243/244 Львов-Киев-Пасс. (+0:26);
- №63/64 Львов-Харьков-Пасс. (+0:26);
- №111/112 Львов-Изюм (+0:26);
- №15/16 Харьков-Пасс.-Ясиня (+0:11);
- №723/724 Киев-Пасс.-Харьков-Пасс. (+0:11);
- №789/790 Киев-Пасс.-Кропивницкий (+0:05);
- №71/72 Львов-Павлоград-1 (+0:04);
- №5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+0:04);
- №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+0:04);
- №115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+0:04).
За обновлением можно следить на сайте.
С завтрашнего дня пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений, отмечает министерство.
Взрыв на железной дороге возле Боярки
Ночью 14 сентября в результате детонации боеприпасов в поезде были повреждены колеи на участке в районе Боярки. В результате были изменены маршруты 28 поездов, также сообщалось о задержках на определенных направлениях.
Как сообщили в Генштабе, личный состав поезда не пострадал, причину взрывов должно выяснить следствие и служебная проверка.
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины