После повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области движение на участке Васильков-1—Боярка возобновлено, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Железнодорожное сообщение между Васильковом и Бояркой возобновили

Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы по восстановлению сообщения между Васильковом и Бояркой выполнены в сжатые сроки.

– Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается, — говорится в сообщении министерства.

Также в ведомстве предупредили о возможных задержках поездов, которые уже находятся в пути. В частности, это касается следующих направлений:

№265/266 Киев-Пасс.-Одесса-Главная (+4:08);

№773/774 Киев-Пасс.-Шостка (+2:49);

№715/716 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+2:18);

№9/10 Будапешт-Ньюгат-Киев-Пас. (+2:17);

№113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+2:11);

№257/258 Кропивницкий-Ясиня (+1:55);

№103/104 Краматорск-Львов (+1:40);

№705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:36);

№771/772 Хмельницкий-Киев-Пасс. (+1:36);

№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+1:26);

№113/114 Харьков-Пасс.-Львов (+1:14);

№259/260 Кременчуг-Пасс.-Чоп (+1:11);

№117/118 Жмеринка-Пасс.-Киев-Пасс. (+0:47);

№227/228 Ивано-Франковск-Краматорск (+0:31);

№711/712 Краматорск-Киев-Пасс. (+0:27);

№243/244 Львов-Киев-Пасс. (+0:26);

№63/64 Львов-Харьков-Пасс. (+0:26);

№111/112 Львов-Изюм (+0:26);

№15/16 Харьков-Пасс.-Ясиня (+0:11);

№723/724 Киев-Пасс.-Харьков-Пасс. (+0:11);

№789/790 Киев-Пасс.-Кропивницкий (+0:05);

№71/72 Львов-Павлоград-1 (+0:04);

№5/6 Ясиня-Запорожье-1 (+0:04);

№39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+0:04);

№115/116 Черновцы-Запорожье-1 (+0:04).

За обновлением можно следить на сайте.

С завтрашнего дня пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений, отмечает министерство.

Взрыв на железной дороге возле Боярки

Ночью 14 сентября в результате детонации боеприпасов в поезде были повреждены колеи на участке в районе Боярки. В результате были изменены маршруты 28 поездов, также сообщалось о задержках на определенных направлениях.

Как сообщили в Генштабе, личный состав поезда не пострадал, причину взрывов должно выяснить следствие и служебная проверка.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

