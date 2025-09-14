Здетонували боєприпаси в поїзді – Генштаб про вибухи в Київській області
В Київській області в ніч проти 14 вересня було чути вибухи. За інформацією Генштабу, здетонували боєприпаси у поїзді, що перевозив військовий вантаж.
Про це з посиланням на джерела у штабі пишуть українські ЗМІ.
Детонація боєприпасів на Київщині: що відомо
Зазначається, що йдеться про Фастівський район Київської області.
У Генштабі повідомляють, що особовий склад не постраждав, однак рух залізничними коліями зупинили і три вагони – відчепили.
Наслідки детонації все ще ліквідовують. Причину вибухів має з’ясувати розслідування та службова перевірка.
Також опубліковане відео з місця події, де можна побачити наслідки вибухів у Фастівському районі.
На Telegram-каналі Укрзалізниці повідомляється, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони прямують обʼїзними маршрутами.
Нагадаємо, о 01:28 Укразалізниця повідомила, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом.