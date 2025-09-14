В Київській області в ніч проти 14 вересня було чути вибухи. За інформацією Генштабу, здетонували боєприпаси у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Про це з посиланням на джерела у штабі пишуть українські ЗМІ.

Детонація боєприпасів на Київщині: що відомо

Зазначається, що йдеться про Фастівський район Київської області.

Зараз дивляться

У Генштабі повідомляють, що особовий склад не постраждав, однак рух залізничними коліями зупинили і три вагони – відчепили.

Наслідки детонації все ще ліквідовують. Причину вибухів має з’ясувати розслідування та службова перевірка.

Також опубліковане відео з місця події, де можна побачити наслідки вибухів у Фастівському районі.

На Telegram-каналі Укрзалізниці повідомляється, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони прямують обʼїзними маршрутами.

Нагадаємо, о 01:28 Укразалізниця повідомила, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.