Залізничне сполучення між Васильковом та Бояркою відновили після вибуху
Після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних вибухів на Київщині рух на дільниці Васильків-1—Боярка відновлено, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи щодо відновлення сполучення між Васильковом і Бояркою виконано у надстислі терміни.
– Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває, – йдеться у повідомлені міністерства.
Також у відомстві попередили про можливі затримки потягів, які вже перебувають у дорозі. Зокрема, це стосується наступних напрямків:
- №265/266 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+4:08);
- №773/774 Київ-Пас.-Шостка (+2:49);
- №715/716 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+2:18);
- №9/10 Будапешт-Ньюгаті-Київ-Пас. (+2:17);
- №113/114 Львів-Харків-Пас. (+2:11);
- №257/258 Кропивницький-Ясіня (+1:55);
- №103/104 Краматорськ-Львів (+1:40);
- №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:36);
- №771/772 Хмельницький-Київ-Пас. (+1:36);
- №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+1:26);
- №113/114 Харків-Пас.-Львів (+1:14);
- №259/260 Кременчук-Пас.-Чоп (+1:11);
- №117/118 Жмеринка-Пас.-Київ-Пас. (+0:47);
- №227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+0:31);
- №711/712 Краматорськ-Київ-Пас. (+0:27);
- №243/244 Львів-Київ-Пас. (+0:26);
- №63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:26);
- №111/112 Львів-Ізюм (+0:26);
- №15/16 Харків-Пас.-Ясіня (+0:11);
- №723/724 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:11);
- №789/790 Київ-Пас.-Кропивницький (+0:05);
- №71/72 Львів-Павлоград-1 (+0:04);
- №5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+0:04);
- №39/40 Солотвино-1-Запоріжжя-1 (+0:04);
- №115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+0:04).
За оновленями можна слідкувати на сайті.
Від завтра приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень, зазначає міністерство.
Вибух на залізниці біля Боярки
Вночі 14 вересня у результаті детонації боєприпасів у поїзді було пошкоджено колії на ділянці в районі міста Боярка. Внаслідок цього було змінено маршрути 28 поїздів, також повідомлялось про затримки.
Як повідомили згодом у Генштабі, особовий склад не постраждав, причину ж вибухів має з’ясувати розслідування та службова перевірка.
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України