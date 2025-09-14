Після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних вибухів на Київщині рух на дільниці Васильків-1—Боярка відновлено, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Залізничне сполучення між Васильковом і Бояркою відновили

Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи щодо відновлення сполучення між Васильковом і Бояркою виконано у надстислі терміни.

– Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває, – йдеться у повідомлені міністерства.

Також у відомстві попередили про можливі затримки потягів, які вже перебувають у дорозі. Зокрема, це стосується наступних напрямків:

№265/266 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+4:08);

№773/774 Київ-Пас.-Шостка (+2:49);

№715/716 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+2:18);

№9/10 Будапешт-Ньюгаті-Київ-Пас. (+2:17);

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+2:11);

№257/258 Кропивницький-Ясіня (+1:55);

№103/104 Краматорськ-Львів (+1:40);

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:36);

№771/772 Хмельницький-Київ-Пас. (+1:36);

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+1:26);

№113/114 Харків-Пас.-Львів (+1:14);

№259/260 Кременчук-Пас.-Чоп (+1:11);

№117/118 Жмеринка-Пас.-Київ-Пас. (+0:47);

№227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+0:31);

№711/712 Краматорськ-Київ-Пас. (+0:27);

№243/244 Львів-Київ-Пас. (+0:26);

№63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:26);

№111/112 Львів-Ізюм (+0:26);

№15/16 Харків-Пас.-Ясіня (+0:11);

№723/724 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:11);

№789/790 Київ-Пас.-Кропивницький (+0:05);

№71/72 Львів-Павлоград-1 (+0:04);

№5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+0:04);

№39/40 Солотвино-1-Запоріжжя-1 (+0:04);

№115/116 Чернівці-Запоріжжя-1 (+0:04).

За оновленями можна слідкувати на сайті.

Від завтра приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень, зазначає міністерство.

Вибух на залізниці біля Боярки

Вночі 14 вересня у результаті детонації боєприпасів у поїзді було пошкоджено колії на ділянці в районі міста Боярка. Внаслідок цього було змінено маршрути 28 поїздів, також повідомлялось про затримки.

Як повідомили згодом у Генштабі, особовий склад не постраждав, причину ж вибухів має з’ясувати розслідування та службова перевірка.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

