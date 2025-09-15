Украина и ЕС завершили скрининг по последнему переговорному разделу
Украинская команда и Европейский Союз завершили скрининговые встречи по последнему переговорному разделу 11 Сельское хозяйство и развитие сельских территорий.
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру
В сообщении говорится, что в течение трех дней скрининговых встреч Украина представила 28 тематических блоков, которые охватывали состояние реформ в сельском хозяйстве, прогресс в цифровизации, государственной поддержке, рыночном регулировании и развитии аграрного сектора.
В Минэкономики отметили, что это продемонстрировало готовность Украины к интеграции в общую аграрную политику Европейского Союза.
Делегация представила уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС по пяти направлениям:
- горизонтальные вопросы – финансовые и административные структуры;
- сельскохозяйственные рынки;
- политика в сфере качества;
- органическое производство;
- продвижение сельскохозяйственной продукции.
В Минэкономики утверждают, что Европейская комиссия положительно оценила представленные материалы.
Как известно, по результатам скрининга планируется разработать план дальнейшей имплементации регламентов ЕС в украинское законодательство. Отмечается, что скрининг является началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.