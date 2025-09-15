Украинская команда и Европейский Союз завершили скрининговые встречи по последнему переговорному разделу 11 Сельское хозяйство и развитие сельских территорий.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру

В сообщении говорится, что в течение трех дней скрининговых встреч Украина представила 28 тематических блоков, которые охватывали состояние реформ в сельском хозяйстве, прогресс в цифровизации, государственной поддержке, рыночном регулировании и развитии аграрного сектора.

В Минэкономики отметили, что это продемонстрировало готовность Украины к интеграции в общую аграрную политику Европейского Союза.

Делегация представила уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС по пяти направлениям:

горизонтальные вопросы – финансовые и административные структуры;

сельскохозяйственные рынки;

политика в сфере качества;

органическое производство;

продвижение сельскохозяйственной продукции.

В Минэкономики утверждают, что Европейская комиссия положительно оценила представленные материалы.

Как известно, по результатам скрининга планируется разработать план дальнейшей имплементации регламентов ЕС в украинское законодательство. Отмечается, что скрининг является началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

