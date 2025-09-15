Историческое здание Житнего рынка официально внесено в перечень объектов культурного наследия.

Житний рынок получил статус объекта культурного наследия

Как сообщает Департамент охраны культурного наследия КГГА, теперь здание Житнего рынка по ул. Верхний Вал, 16, расположенное в Подольском районе Киева, находится под охраной государства и защищено от сноса.

— Кто бы ни стал владельцем, он не сможет уничтожить это историческое здание, — объяснила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Как отмечается в сообщении, получение статуса объекта культурного наследия стало результатом долгого и непростого процесса. Специалисты проверили подземные помещения, технические здания и конструкции Житнего рынка.

Сейчас смотрят

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА отмечают, что это свидетельствует о том, что Житний рынок останется на своем месте, а его архитектура будет сохранена.

В сообщении отмечается, что продажа этого здания может состояться только по решению депутатов Киевсовета.

В КГГА считают, что такой шаг является весомым примером сохранения исторического и культурного наследия Киева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.