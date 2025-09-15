В субботу, 13 сентября, в Киеве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов IX Национальной кинопремии Золотая дзига.

Ведущими мероприятия стали журналист и телеведущий канала ICTV Вадим Карпяк и режиссер, актриса Даша Трегубова.

Как прошла церемония Золотая дзига 2025

Церемония вручения наград прошла в Украинском доме в Киеве. До этого там состоялся День дебютного кино с Украинской Киношколой – на экране показали лучшие дебютные короткометражные фильмы украинских режиссеров, отобранные специалистами киноиндустрии.

В этот же день представителей киноиндустрии – художников и студентов, будущих кинематографистов – с Днем украинского кино поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил кинодеятелей государственными наградами и присвоил почетные звания.

Церемония Золотая дзига началась с вручения специальных наград кинодеятелям от Министерства культуры и стратегических коммуникаций и Верховной Рады. Награды вручали и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная и председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов.

— Кино – это больше, чем искусство и культура. Это чрезвычайно ответственный процесс сейчас. Украина в центре внимания. Все, что мы снимаем, смотрят наши международные партнеры. Кино – это не только мемориализация, не только съемка нашей истории. Это максимально мощный голос Украины в мире сейчас, — подчеркнула Татьяна Бережная.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов назвал Золотую дзигу “украшением украинского кинематографа, национальным событием, которое определяет лучших и одновременно формирует вкусы и тренды”.

— Для победителей эта награда – не только признание, но и ответственность: уже в следующем году они должны подтвердить свой профессионализм и право быть на вершине украинского киноолимпа. Ведь рядом с ними – чрезвычайно талантливые и креативные коллеги, которые были в шаге от победы и уже готовы доказать, что именно они являются лучшими. Такая честная конкуренция нужна нашему кино, ведь она делает его сильнее. Соревнование в следующем году будет еще более сложным, — сказал Осипов.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух поблагодарила защитников и защитниц, благодаря которым украинцы имеют возможность снимать кино.

— Мы боремся за нашу страну, наши жизни и нашу культуру. Снимать кино сегодня – это уже не просто об искусстве. Это о сохранении нашей идентичности, памяти и голосов украинцев, — добавила Мачух.

За музыкальную часть церемонии отвечал бэнд Оркестр 59 – музыкальный проект Культурных сил Украины. Во время церемонии было отмечено 21 лауреат кинопремии: победители в 19 номинациях, а также обладатели премии Открытие года и премии за вклад в развитие украинского кинематографа.

Телеверсия церемонии награждения Золотая дзига будет показана в эфире телеканала Твое кино. Relax 11 октября в 22:00. Генеральным информационным партнером события стала медиакомпания Starlight Media.

Фото: Сергій Хандусенко, Артем Гвоздков

