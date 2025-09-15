Історичну будівлю Житнього ринку офіційно внесено до переліку об’єктів культурної спадщини.

Житній ринок отримав статус об’єкта культурної спадщини

Як повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА, відтепер будівля Житнього ринку на вул. Верхній Вал, 16, розташована у Подільському районі Києва, перебуває під охороною держави та захищена від знесення.

– Хто не став би власником, він не зможе знищити цю історичну будівлю, – пояснила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Як зазначається у повідомленні, отримання статусу об’єкта культурної спадщини стало результатом довгого та непростого процесу. Фахівці перевірили підземні приміщення, технічні будівлі та конструкції Житнього ринку.

У Департамент охорони культурної спадщини КМДА наголошують, що це свідчить про те, що Житній ринок залишиться на своєму місці, а його архітектура буде збереженою.

У повідомленні наголошується, що продаж цієї будівлі може відбутися лише за рішенням депутатів Київради.

У КМДА вважають, що такий крок є вагомим прикладом збереження історичної та культурної спадщини Києва.

