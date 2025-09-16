Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции передал Европейской комиссии ежегодный отчет за 2025 год о выполнении мер, необходимых для открытия переговоров с ЕС по кластеру 1 Основы процесса вступления в ЕС (Fundamentals).

Документ содержит данные о реализации дорожных карт в сферах верховенства права, реформирования государственного управления и работы демократических институтов, а также план мероприятий по защите прав национальных меньшинств (сообществ) Украины.

— Своими действиями и ежедневной работой мы доказываем приверженность международным обязательствам, внедрению необходимых реформ и приближению законодательства к европейским нормам. Украина со своей стороны полностью готова открыть переговоры по кластеру 1 и ожидает, что ЕС вскоре продемонстрирует единство в принятии этого решения, — отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

В отчете отмечается, что, несмотря на войну России против Украины, темпы реформ остаются стабильными, а меры, предусмотренные ключевыми стратегическими документами, в частности дорожными картами и планом действий по защите прав национальных меньшинств, выполняются.

В частности, Дорожная карта по верховенству права охватывает вопросы правосудия, борьбы с коррупцией, защиты основополагающих прав, а также юстиции, свободы и безопасности и содержит 529 мер для реализации.

Дорожная карта по реформе государственного управления включает шесть блоков:

стратегические основы;

разработка и координация политики;

государственная служба и управление человеческими ресурсами;

подотчетность;

предоставление услуг;

управление государственными финансами.

Она предусматривает 91 мероприятие.

— Дорожная карта по функционированию демократических институтов охватывает вопросы общей рамки демократии, избирательного процесса, функционирования парламентов в демократической системе и роли гражданского общества и предусматривает 96 мероприятий. План мероприятий по защите национальных меньшинств (сообществ) содержит 122 мероприятия, объединенные в 9 стратегических целей, — говорится в сообщении.

К выполнению этих инициатив привлечено более 160 органов власти — среди них министерства, государственные учреждения, Верховная Рада и органы местного самоуправления.

Разработка и принятие дорожных карт по верховенству права и реформе государственного управления определены ключевой предпосылкой для начала переговоров Украины с ЕС по кластеру 1.

