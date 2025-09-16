Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції передав Європейській комісії щорічний звіт за 2025 рік про виконання заходів, необхідних для відкриття переговорів з ЄС за кластером 1 Основи процесу вступу до ЄС (Fundamentals).

Про це повідомив Урядовий портал.

Україна передала Єврокомісії звіт щодо відкриття кластера 1

Документ містить дані про реалізацію дорожніх карт у сферах верховенства права, реформування державного управління та роботи демократичних інституцій, а також план заходів щодо захисту прав національних меншин (спільнот) України.

– Своїми діями та щоденною роботою ми доводимо відданість міжнародним зобов’язанням, впровадженню необхідних реформ та наближенню законодавства до європейських норм. Україна зі свого боку повністю готова відкрити переговори за кластером 1 і очікує, що ЄС невдовзі продемонструє єдність щодо ухвалення цього рішення, – зазначив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

У звіті наголошується, що, попри війну Росії проти України, темпи реформ залишаються стабільними, а заходи, передбачені ключовими стратегічними документами, зокрема дорожніми картами та планом дій із захисту прав національних меншин, виконуються.

Зокрема, Дорожня карта з верховенства права охоплює питання правосуддя, боротьби з корупцією, захисту основоположних прав, а також юстиції, свободи та безпеки й містить 529 заходів для реалізації.

Дорожня карта з реформи державного управління містить шість блоків:

стратегічні засади;

розробка та координація політики;

державна служба та управління людськими ресурсами;

підзвітність;

надання послуг;

управління державними фінансами.

Вона передбачає 91 захід.

– Дорожня карта щодо функціонування демократичних інституцій охоплює питання загальної рамки демократії, виборчого процесу, функціонування парламентів у демократичній системі й ролі громадянського суспільства й передбачає 96 заходів. План заходів щодо захисту національних меншин (спільнот) містить 122 заходи, об’єднані у 9 стратегічних цілей, – йдеться у повідомленні.

До виконання цих ініціатив залучено понад 160 органів влади – серед них міністерства, державні установи, Верховна Рада та органи місцевого самоврядування.

Розроблення та ухвалення дорожніх карт із верховенства права та реформи державного управління визначено ключовою передумовою для початку переговорів України з ЄС за кластером 1.

