Сейчас ни одна европейская армия не готова к современной войне дронов, в которой сражается Украина.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко.

Почему армии ЕС не готовы к войне дронов

По словам Коваленко, современные европейские армии привыкли к так называемой холодной войне, где участвуют деньги, самолеты и ограниченное количество дорогих ракет.

Однако в массовой воздушной войне дронов они не являются определяющими, отмечает руководитель ЦПД.

– В ней имеет значение комбинированный подход. Вести такую войну против РФ умеем только мы. Именно поэтому заявления “никто не хочет воевать с Россией”, которые звучат в Европе, являются следствием понимания собственной неготовности к технологическому прогрессу, который произошел в результате войны РФ против Украины, – проанализировал он.

Коваленко считает, что война дронов отбросила подходы холодной войны и противостояния с терроризмом в далекое прошлое.

Однако, по его мнению, исправить ситуацию можно не только путем обучения армий ЕС принципам сбивания дронов наших военных, но и благодаря совместному патрулированию для защиты украинского неба на западе и юге.

Таким образом европейские армии научатся принципам воздушной войны и одновременно – разгрузят ресурсы украинцев.

Как РФ реагирует на возможность объединения усилий Украины с ЕС

Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия торгует страхом.

– Понимая, что такой подход в Европе создаст для них проблемы, Москва пугает европейских политиков заявлениями, что сбивание российских дронов в воздушном пространстве Украины европейской ПВО будет объявлением войны РФ. Это – ложь, за которой стоит пузырь страха и пустых заявлений. Наоборот, Россия собирается терроризировать Европу дронами, – пояснил руководитель ЦПД.

Он рассказал, что среди основных целей российского диктатора Владимира Путина – усиление пропагандистского сигнала в Европе о том, что Украине якобы не нужно помогать.

Все атаки, диверсии и закрытие аэропортов с его стороны – попытка показать, что помощь Украине якобы влияет на жизнь европейцев.

– Но на самом деле это совсем не об Украине. За ширмой этого нарратива он скрывает более глубокую цель – продемонстрировать европейским обществам, что нынешние политические элиты Европы не способны их защитить, – пишет Коваленко.

Кроме того, как подчеркнул глава центра, РФ в Европе поддерживает ряд политиков в Польше, Чехии, Франции и Италии, а также Словакии и Венгрии, которые предлагают “простое решение” – договориться с Россией.

Еще одной целью РФ, по словам Коваленко, является обеспечение для Китая, от которого Россия зависит, большей зависимости Европы от китайских инвестиций.

– У Китая есть представление о “китайской Европе”. Речь не об оккупации, конечно, а о деньгах и выгоде. Вот настоящая цель, – сказал Коваленко.

Каким должен быть ответ Европы

Андрей Коваленко подчеркнул, что Европе стоит ответить совместным патрулированием неба, сбиванием российских дронов над Украиной, чтобы они не залетали в ЕС, а также – осуществлением и увеличением количества армий, чтобы быть готовыми к современной войне, которая носит массовый характер.

– Для этого нужен честный диалог с обществами об угрозах. Проактивная борьба с дезинформацией и когнитивные операции против РФ. Потому что информационно Россия уже играет на расколах в Европе, – сообщил руководитель ЦПД.

Также Коваленко призвал быть готовыми бить по территории России, несмотря на то, что НАТО является коллективной структурой, ведь иначе союз не сможет выполнить возложенные на него функции защиты.

И последнее среди предложений главы центра – увеличение экономического давления на Россию и избавление от страха перед криками о полномасштабной войне.

– Потому что только страх может гарантировать, что она точно состоится. Путин питается страхом. Конечно же, помощь Украине и совместное наращивание сил вместе с нами, – резюмировал Коваленко.

Напомним, полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 302 сутки. На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко

