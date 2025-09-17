Наразі жодна європейська армія не готова до сучасної війни дронів, у якій б’ється Україна.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко.

Чому армії ЄС не готові до війни дронів

За словами Коваленка, сучасні європейські армії звикли до так званої холодної війни, де участь беруть гроші, літаки та обмежена кількість дорогих ракет.

Зараз дивляться

Однак у масовій повітряній війні дронів вони не є визначальними, наголошує керівник ЦПД.

– У ній має значення комбінований підхід. Вести таку війну проти РФ вміємо лише ми. Саме тому заяви “ніхто не хоче воювати з Росією”, які лунають в Європі, є наслідком розуміння власної неготовності до технологічного прогресу, який стався внаслідок війни РФ проти України, – проаналізував він.

Коваленко вважає, що війна дронів відкотила підходи холодної війни і протистояння з тероризмом у далеке минуле.

Проте, на його думку, виправити ситуацію можливо не тільки шляхом навчання армій ЄС принципам збиття дронів наших військових, але й завдяки спільному патрулюванню для захисту українського неба на заході та півдні.

Так європейські армії навчаться принципам повітряної війни і одночасно – розвантажать ресурси українців.

Як РФ реагує на можливість поєднання зусиль України з ЄС

Андрій Коваленко наголосив, що Росія торгує страхом.

– Розуміючи, що такий підхід в Європі створить для них проблеми, Москва лякає європейських політиків заявами, що збиття російських дронів у повітряному просторі України європейським ППО буде оголошенням війни РФ. Це брехня, за якою стоїть бульбашка страху і порожніх заяв. Навпаки, Росія збирається кошмарити Європу дронами, – пояснив керівник ЦПД.

Він розповів, що серед основних цілей російського диктатора Володимира Путіна – посилення пропагандистського сигналу в Європі про те, що Україні нібито не треба допомагати.

Усі атаки, диверсії та закриття аеропортів з його боку – спроба показати, що допомога Україні нібито впливає на життя європейців.

– Але ж це насправді зовсім не про Україну. За ширмою цього наративу він приховує глибшу мету – продемонструвати європейським суспільствам, що нинішні політичні еліти Європи не здатні їх захистити, – пише Коваленко.

Крім того, як наголосив очільник центру, РФ у Європі підтримує низку політиків у Польщі, Чехії, Франції та Італії, а також Словаччині та Угорщині, які пропонують “просте рішення” – домовитися з Росією.

Ще однією ціллю РФ, за словами Коваленка, є забезпечення для Китаю, від якого Росія залежна, більшої залежності Європи від китайських інвестицій.

– У Китаю є уявлення про “китайську Європу”. Йдеться не про окупацію, звісно, а про гроші і вигоду. Ось справжня мета, – сказав Коваленко.

Якою має бути відповідь Європи

Андрій Коваленко наголосив, що Європі варто відповісти спільним патрулюванням неба, збиттям російських дронів над Україною, щоб вони не залітали у ЄС, а також осучасненням і збільшенням кількості армій, щоб бути готовими до сучасної війни, яка носить масовий характер.

– Для цього потрібен чесний діалог з суспільствами про загрози. Проактивна боротьба з дезінформацією і когнітивні операції проти РФ. Бо інформаційно Росія вже грає на розколах у Європі, – повідомив керівник ЦПД.

Також Коваленко закликав бути готовими бити по території Росії, попри те, що НАТО є колективною структурою, адже інакше союз не зможе виконати функції захисту, які на нього покладені.

І останнє серед пропозицій очільника центру – збільшення економічного тиску на Росію та позбавлення страху перед криками про повномасштабну війну.

– Бо тільки страх може гарантувати, що вона точно відбудеться. Путін живиться страхом. Звісно ж, допомога Україні і спільне нарощування сил разом з нами, – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу. На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.