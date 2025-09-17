Последний день совместных российско-беларусских военных учений Запад-2025 президент России Владимир Путин провел в военной форме.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Путин надел военную форму на закрытии Запада-2025

По данным ISW, это уже второй раз, когда Путин надел военную форму на публичном мероприятии с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В прошлый раз это произошло, когда российский диктатор посетил Курскую область в марте 2025 года.

Тогда аналитики ISW оценили, что Путин пытался изобразить себя как вовлеченного лидера военного времени.

— Путин, вероятно, присутствовал на учениях в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-беларусскую военную силу на фоне недавней эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии, — отметили аналитики ISW.

По словам российского диктатора, в совместных российско-беларусских учениях Запад-2025 приняли участие 100 000 военнослужащих.

Кроме россиян и беларусов, участвовали военные еще из шести стран: Бангладеш, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана.

К учениям был привлечен личный состав Ленинградского и Московского военных округов, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Северного и Балтийского флотов России, а также беларусские подразделения.

