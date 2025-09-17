Пыточную в Балаклее Харьковской области следователи называют одной из самых жестоких. За полгода оккупации, по данным Харьковской областной прокуратуры, там насильно удерживали более 200 человек: их избивали, пытали током, душили, насиловали и убивали.

Известны случаи, когда оккупанты держали в плену спасателей, учителей, беременную и даже ребенка. Следователи по крупицам собирают доказательства, чтобы установить имена российских палачей и передать эти дела в суд.

Иногда правоохранителям известны только позывные или звания оккупантов, но эти зацепки помогают выйти на их след.

Султана Паштова осудили за пытки

8 августа 2025 года Балаклейский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы российского военнослужащего Султана Паштова, через 30 дней приговор вступил в силу.

По данным следствия, оккупант участвовал в пытках по меньшей мере четырех человек: избивал резиновыми дубинками, электрошокером, имитировал расстрелы. Людей держали в антисанитарных условиях с минимумом воды и еды.

Приговор объявляли заочно, потому что Паштов вместе со своими пособниками сбежал во время освобождения Балаклеи Силами обороны Украины. Где он сейчас и жив ли — прокуратуре неизвестно.

Репрессии и пытки

Российские войска оккупировали Балаклею 2 марта 2022 года и почти сразу устроили местным жителям репрессии: охотились на патриотов, проводили обыски в семьях военных, пытались заставить к сотрудничеству врачей, учителей, администрацию города. За отказ задерживали и жестоко наказывали.

Одну из пыточных обустроили в местном отделении полиции. После освобождения города 8 сентября 2022 года следователи обнаружили там мешки, которые оккупанты надевали на голову пленным, когда доставляли в пыточную и водили по ее коридорам, пластиковые стяжки для связывания рук и ног, противогазы, провода, электрошокеры. В камерах воняло.

По данным свидетелей, людей содержали по 8-15 человек в ужасных условиях, в частности, в женской камере спали на матрасах, брошенных на пол. У мужчин не было и этого — спали на голом полу, ходить в туалет иногда приходилось прямо в камере.

На стене одной из них была выцарапана молитва – люди верили только в чудо, которое может спасти их от смерти.

Тайсон

Те, кому удалось выжить в жестокой пыточной, рассказывали: из кабинетов, где днем и ночью пытали людей, были слышны неистовые крики и звуки выстрелов.

По данным следствия, одним из оккупантов, который издевался над гражданскими, был 33-летний Султан Паштов позывной Тайсон – гражданин Российской Федерации из Нальчика Кабардино-Балкарской республики.

Боевик находился в составе частной военной компании Редут, а именно в батальоне Чибис 16 отдельной бригады, которая подчинялась ГРУ ГШ Вооруженных сил Российской Федерации.

Эта бригада участвовала в наступлении на Харьковскую область, их боевики отличались особой жестокостью.

Так, в декабре 2022 года были осуждены “коллеги” Паштова. Два наемника Редута и два военных 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ были осуждены за пытки людей.

Оккупанты дислоцировались на базе отдыха Свет шахтера возле Боровой в Харьковской области.

После освобождения в яме были найдены тела трех убитых мужчин – с проломанными черепами, огнестрельными ранениями, прикованные друг к другу наручниками.

Оккупанты отрицали причастность к убийству этих мужчин, но признались, что держали в яме трех АТОшников без еды и воды, издевались, избивали, в частности молотком.

Однако оккупантов судили в их присутствии – спецназовцы СБУ задержали боевиков в одном из частных домов Балаклеи, где те скрывались во время контрнаступления Сил обороны.

А вот Султана Паштова судили заочно – ему удалось сбежать во время деоккупации Балаклеи.

Суд над Султаном Паштовым

Суд признал Паштова виновным в жестоком обращении с гражданскими лицами, незаконном лишении свободы и незаконном удержании с применением пыток и издевательств, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группы лиц.

— Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемому, судом не установлено. Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемого, является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, — говорится в приговоре Балаклейского районного суда, который назначил наказание — 11 лет лишения свободы.

Потерпевшие лично давали показания в суде, но по их просьбе судебное разбирательство было закрытым, ведь люди до сих пор оправляются от пережитых страданий и избегают лишнего внимания, сообщили в областной прокуратуре.

— Судебное разбирательство было закрытым в связи с наличием чувствительного контента для потерпевших, — рассказал начальник управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

По данным следствия, Паштов вместе со своими пособниками похищал людей из их домов, с мешками на голове привозил в райотдел полиции, где была оборудована пыточная, и издевался над ними.

— Стороной обвинения доказано участие Паштова в жестоком обращении, пытках 4 гражданских жителей, которые содержались в балаклейской пыточной, оборудованной в захваченном здании райотдела полиции, — рассказал прокурор Борисенко.

Вместе со своими пособниками, в частности военнослужащим российской армии по позывному Сурик, Паштов допрашивал и избивал похищенных людей, не оказывал им медицинскую помощь и содержал в нечеловеческих условиях, рассказывает прокурор.

— Потерпевшим наносили удары электротоком с помощью электрошокера и проводили имитацию их казни, содержали в условиях, соответствующих критериям оскорбительного и унизительного обращения, не предоставлялись никакие средства гигиены, запрещалось посещать туалеты, что приводило к совершению биологических нужд потерпевшими непосредственно в помещениях для содержания. Вода и еда предоставлялись в незначительных количествах через длительный промежуток времени, — рассказал прокурор.

В суде Паштова представлял адвокат — всем, кого судят заочно, Украина предоставляет защитника. Апелляция на решение первой инстанции не была подана, поэтому приговор вступил в силу, сообщают в областной прокуратуре.

Паштова объявили в розыск, а отбывание наказания будет считаться со дня его задержания.

Пострадавшие пережили страшные пытки

Пострадавшие помнили только позывной Тайсона и описали его внешность. Следователи и прокуроры изучили оставленные оккупантами документы, соцсети и вычислили российского палача. Потерпевшие опознали его по фотографии.

Одного из мужчин удерживали в пыточной около полутора месяцев. Следователю он рассказал: 13 мая 2022 года к его дому приехал БТР с отметкой Z, набитый вооруженными оккупантами.

Часть из них ворвалась в дом, мужчину положили лицом в пол и провели обыск. Нашли три ружья, надели мешок на голову и увезли в застенки.

Во время допросов выбивали из него информацию о связях с СБУ и ВСУ, предлагали сотрудничество, а когда мужчина отказался, били резиновыми дубинками по всему телу: сломали ребра и пальцы на руке, говорится в приговоре суда.

Затем дважды устраивали имитацию расстрела – сами оккупанты называли это “сюрпризом”. Среди них был и Тайсон.

— Отвезли в лес, вывели из автомобиля, нанесли удар прикладом автомата по голове, поставили на колени, сняли мешок и он увидел, что стоит перед ямой, в которой находились 2 трупа неизвестных ему мужчин. С целью оказания значительного психологического давления, рядом с головой потерпевшего сделали несколько выстрелов из автомата, после чего отвезли обратно в камеру, — говорится в приговоре Балаклейского районного суда.

Оккупанты арестовали и его брата, кроме сотрудничества, от мужчины требовали записать видео с восхвалением России, а когда тот отказался – жестоко избили по предплечью и ногам резиновыми дубинками, говорится в приговоре суда.

Во время еще одного допроса требовали дать показания против брата, а когда тот отказался, приказали раздеться и жестоко избили – это, согласно приговору, делал в частности и Султан Паштов.

— Начал наносить потерпевшему многочисленные удары резиновой дубинкой по ягодицам, задней поверхности бедер и нанес один удар в область затылка, — говорится в приговоре суда.

Третьего мужчину заставляли сдать отчима, который, по мнению оккупантов, сотрудничал с Вооруженными силами Украины.

Мужчине приказали раздеться, избивали резиновыми дубинками по всему телу, с ног до головы — это делал, в частности, и Тайсон. А также пытали электрошокером в область грудной клетки и по половым органам, говорится в решении суда.

Еще одного мужчину избивали ногами, электрошокером и дубинками за татуировку, пытки длились в течение получаса. Допрос повторяли неоднократно, во время одного из них угрожали отрубить мизинец на ноге.

Позже мужчину снова повели на допрос, во время которого имитировали расстрел, в жестоком обращении участвовал и Тайсон.

Ответственность командиров и руководства страны-агрессора

Задача прокуроров наказать не только приспешников Тайсона, но и его командиров. За время оккупации Балаклеи российские военнослужащие совершили немало преступлений против мирных жителей: похищали имущество, издевались над людьми, пытали, расстреливали.

Это была целенаправленная политика Российской Федерации на оккупированных территориях, поэтому ответственность за российские преступления должна быть командной, настаивают харьковские прокуроры.

Они вместе с представителями Консультационной миссии ЕС в Украине во главе с ее председателем Рольфом Холмбо работали в Балаклее 12 сентября, где обсуждали вопросы надлежащего документирования и правовой квалификации военных преступлений.

— Установлено, что противоправные действия против гражданского населения носили организованный характер и осуществлялись по указаниям высшего командного состава.

Документируются факты преследований и незаконных действий в отношении граждан с проукраинской позицией, ветеранов АТО/ООС.

— Людей незаконно задерживали, пытали, содержали в непригодных условиях. Указанные случаи не были единичными, а составляли элемент системной политики РФ, направленной на подавление сопротивления на оккупированной территории, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В соответствии с нормами международного гуманитарного права, командиры несут ответственность не только за собственные преступные приказы, но и за действия подчиненных, если те были санкционированы, одобрены или оставлены без реакции, говорят в прокуратуре.

Таким образом, ответственность охватывает не только исполнителей, но и военное и политическое руководство государства-агрессора, и их наказание должно быть неотвратимым.

