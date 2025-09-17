Катівню у Балаклії Харківської області слідчі називають однією з найжорстокіших. За пів року окупації, за даними Харківської обласної прокуратури, там насильно утримували понад 200 людей: їх били, катували струмом, душили, ґвалтували і вбивали.

Відомі випадки, коли окупанти тримали в полоні рятувальників, вчителів, вагітну і навіть дитину. Слідчі по крихтах збирають докази, щоб встановити імена російських катів і передати ці справи до суду.

Інколи правоохоронцям відомі лиш позивні або звання окупантів, але ці зачіпки допомагають вийти на їхній слід.

Зараз дивляться

Султана Паштова засудили за тортури

8 серпня 2025 року Балаклійський районний суд засудив до 11 років позбавлення волі російського військовослужбовця Султана Паштова, за 30 днів вирок набрав чинності.

За даними слідства, окупант брав участь у катуванні щонайменше чотирьох людей: бив гумовими кийками, електрошокером, імітував розстріли. Людей тримали в антисанітарії з мінімумом води та їжі.

Вирок оголошували заочно, бо Паштов разом з поплічниками втік під час звільнення Балаклії Силами оборони України. Де він зараз і чи живий – прокуратурі невідомо.

Репресії та тортури

Російські війська окупували Балаклію 2 березня 2022 року й майже одразу влаштували місцевим жителям репресії: полювали на патріотів, проводили обшуки в родинах військових, намагалися змусити до співпраці лікарів, вчителів, адміністрацію міста. За відмову затримували й жорстоко карали.

Одну з катівень облаштували в місцевому відділі поліції. Після звільнення міста 8 вересня 2022 року слідчі виявили там мішки, які окупанти надівали на голову полоненим, коли доправляли до катівні і водили її коридорами, пластикові стяжки для зв’язування рук та ніг, протигази, дроти, електрошокери. У камерах смерділо.

За даними свідків, людей утримували по 8-15 осіб у жахливих умовах, зокрема, в жіночій камері спали на матрацах, кинутих на підлогу. У чоловіків не було й цього – спали на голій підлозі, ходити в туалет інколи доводилось просто в камері.

На стіні однієї з них була видряпана молитва – люди вірили лиш у диво, яке може врятувати їх від смерті.

Тайсон

Ті, кому вдалося вижити в жорстокій катівні, розповідали: з кабінетів, де вдень і вночі катували людей, було чути несамовиті крики та звуки пострілів.

За даними слідства, одним з окупантів, який знущався з цивільних, був 33-річний Султан Паштов на позивний Тайсон – громадянин Російської Федерації з Нальчика Кабардино-Балкарської республіки.

Бойовик перебував у складі приватної військової компанії Редут, а саме у батальйоні Чібіс 16 окремої бригади, яка підпорядковувалась ГРУ ГШ Збройних сил Російської Федерації.

Ця бригада брала участь в наступі на Харківщину, їхні бойовики вирізнялися особливою жорстокістю.

Так, у грудні 2022 року були засуджені “колеги” Паштова. Двох найманців Редуту та двох військових 16-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ засудили за катування людей.

Окупанти дислокувалися на базі відпочинку Світло шахтаря поблизу Борової Харківської області.

Після звільнення у ямі були знайдені тіла трьох вбитих чоловіків – із проламаними черепами, вогнепальними пораненнями, прикуті один до одного кайданками.

Окупанти заперечили причетність до вбивства цих чоловіків, але зізналися, що тримали в ямі трьох АТОвців без їжі та води, знущалися, били, зокрема й молотком.

Однак окупантів судили в їхній присутності – спецпризначенці СБУ затримали бойовиків в одному з приватних будинків Балаклії, де ті переховувалися під час контрнаступу Сил оборони.

А от Султана Паштова судили заочно – йому вдалося втекти під час деокупації Балаклії.

Суд на Султаном Паштовим

Суд визнав Паштова винним у жорстокому поводженні з цивільними, незаконному позбавленні волі та незаконному утриманні із застосуванням тортур і катувань, порушенні законів та звичаїв війни, скоєними за попередньою змовою групи осіб.

– Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому, судом не встановлено. Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, – йдеться у вироку Балаклійського районного суду, який призначив покарання – 11 років позбавлення волі.

Потерпілі особисто свідчили у суді, але за їхнім проханням судовий розгляд був закритим, адже люди досі оговтуються від пережитих страждань і уникають зайвої уваги, повідомили в обласній прокуратурі.

– Судовий розгляд був закритим у зв’язку з наявністю чутливого контенту для потерпілих, – розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

За даними слідства, Паштов разом з поплічниками викрадав людей з їхніх будинків, з мішками на голові привозив до райвідділу поліції, де була облаштована катівня, й знущався.

– Стороною обвинувачення доведено участь Паштова у жорстокому поводженні, катуванні 4 цивільних мешканців, які утримувались у балаклійській катівні, облаштованій у захопленій будівлі райвідділу поліції, – розповів прокурор Борисенко.

Разом з поплічниками, зокрема військовослужбовцем російської армії на позивний Сурік, Паштов допитував і бив викрадених людей, не надавав їм медичну допомогу й тримав в нелюдських умовах, розповідає прокурор.

– Потерпілим завдавали удари електрострумом за допомогою електрошокеру й проводили імітацію їхньої страти, утримували в умовах, які відповідають критеріям образливого та принизливого поводження, не надавались жодні засоби гігієни, заборонялось відвідувати вбиральні, що зумовлювало здійснення біологічних потреб потерпілими безпосередньо у приміщеннях для утримання. Вода та їжа надавалась у незначних кількостіх через тривалий проміжок часу, – розповів прокурор.

У суді Паштова представляв адвокат – всім, кого судять заочно, Україна надає захисника. Не було подано апеляцію на рішення першої інстанції, тому вирок набрав чинності, повідомляють в обласній прокуратурі.

Паштова оголосили у розшук, а відбування покарання рахуватиметься з дня його затримання.

Постраждалі пережили страшні тортури

Постраждалі пам’ятали лише позивний Тайсона і описали його зовнішність. Слідчі та прокурори вивчили залишені окупантами документи, проштудіювали соцмережі та вирахували російського ката. Потерпілі впізнали його за фотографією.

Одного з чоловіків утримували в катівні близько півтора місяця. Слідчим він розповів: 13 травня 2022 року до його будинку приїхав БТР з позначкою Z, набитий озброєними окупантами.

Частина з них увірвалася в будинок, чоловіка поклали обличчям в підлогу й провели обшук. Знайшли три рушниці, наділи мішок на голову й повезли до катівні.

Під час допитів вибивали з нього інформацію про зв’язки з СБУ та ЗСУ, пропонували співпрацю, а коли чоловік відмовився, били гумовими кийками по всьому тілу: зламали ребра й пальці на руці, йдеться у вироку суду.

Потім двічі влаштовували імітацію розстрілу – самі окупанти називали це “сюрпризом”. Серед них був і Тайсон.

– Відвезли до лісу, вивели з автомобіля, завдали удару прикладом автомата по голові, поставили на коліна, зняли мішок та він побачив, що стоїть перед ямою, в якій перебувало 2 трупи невідомих йому чоловіків. З метою здійснення значного психологічного тиску, поруч з головою потерпілого зробили декілька пострілів з автомата, після чого відвезли назад до камери, – йдеться у вироку Балаклійського районного суду.

Окупанти арештували і його брата, крім співпраці, від чоловіка вимагали записати відео з вихвалянням Росії, а коли той відмовився – жорстоко побили по передпліччю і ногам гумовими кийками, йдеться у вироку суду.

Під час ще одного з допитів вимагали дати покази проти брата, а коли той відмовився, наказали роздягнутися й жорстоко побили – це, згідно з вироком, робив зокрема й Султан Паштов.

– Почав завдавати потерпілому чисельні удари гумовим кийком по сідницях, задній поверхні стегон та завдав одного удару в область потилиці, – говориться у вироку суду.

Третього чоловіка примушували здати вітчима, який, на думку окупантів, співпрацював зі Збройними силами України.

Чоловіку наказали роздягнутися, били гумовими кийками по всьому тілу, з ніг до голови – це робив зокрема й Тайсон. А також катували електрошокером в область грудної клітини й по статевих органах, йдеться у рішенні суду.

Ще одного чоловіка били ногами, електрошокером та кийками за татуювання, тортури тривали протягом пів години. Допит повторювали неодноразово, під час одного з них грозили відрубати мізинець на нозі.

Пізніше чоловіка знову повели на допит, під час якого імітували розстріл, в жорстокому поводженні брав участь і Тайсон.

Відповідальність командирів та керівництва країни-агресора

Задача прокурорів покарати не тільки поплічників Тайсона, а і його командирів. За час окупації Балаклії російські військовослужбовці скоїли чимало злочинів проти мирних мешканців: викрадали майно, знущалися з людей, катували, розстрілювали.

Це була цілеспрямована політика Російської Федерації на окупованих територіях, тому відповідальність за російські злочини має бути командною, наполягають харківські прокурори.

Вони разом з представниками Консультаційної місії ЄС в Україні на чолі з її головою Рольфом Холмбо працювали у Балаклії 12 вересня, де обговорювали питання належного документування та правової кваліфікації воєнних злочинів.

– Встановлено, що протиправні дії проти цивільного населення мали організований характер і здійснювалися за вказівками вищого командного складу.

Документуються факти переслідувань та незаконних дій щодо громадян із проукраїнською позицією, ветеранів АТО/ООС.

– Людей незаконно затримували, катували, утримували у непридатних умовах. Вказані випадки не були поодинокими, а становили елемент системної політики РФ, спрямованої на придушення спротиву на окупованій території, – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, командири несуть відповідальність не лише за власні злочинні накази, а й за дії підлеглих, якщо ті були санкціоновані, схвалені або залишені без реагування, кажуть в прокуратурі.

Таким чином, відповідальність охоплює не лише виконавців, а й військове та політичне керівництво держави-агресора та їхнє покарання має бути невідворотним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.