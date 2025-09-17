Накануне 25-летнего юбилея информационно-аналитической программы Факты ICTV, Starlight Media совместно с Укрпочтой в рамках проекта Собственная марка представили уникальную коллекционную серию почтовых марок, созданную в сотрудничестве с известным украинским художником Дмитрием Симоновым.

Марки к 25-летию Фактов ICTV

Марковый лист содержит блок из 9 марок с изображениями стилизованного трезубца – герба Украины. Каждая марка отражает одну из ценностей и преимуществ украинцев, которые также исповедует на протяжении 25 лет редакция Фактов.

— Украинцы победят и восстановятся. Мы независимые, несокрушимые, единые, отважные, непокоренные и творческие. Уже 25 лет, создавая новости о людях и для людей, Факты держат мир и рассказывают в каждом сюжете не только о событиях, но и об этих суперсилах и преимуществах. Тризуб – наш национальный символ, и именно поэтому мы решили продемонстрировать его художественную трактовку, – пояснила маркетинговый директор телеканалов ICTV и ICTV2 Полина Толмачева.

Автор марок – плакатист, художник и действующий военнослужащий, майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Симонов. Дмитрий более 17 лет работал в рекламных агентствах, анимационных студиях и на телевидении, имеет более 15 наград на креативных и рекламных фестивалях и конкурсах.

Автор знаменитого постера Иди на*й в виде стилизованного трезубца, который облетел мир после одноименной фразы украинского пограничника в адрес экипажа российского военного корабля.

— За историю украинской государственности изображение трезубца менялось десятки раз. Он имел десятки различных форм, но всегда оставался трезубцем. Как и факты, которые через призму ежедневного освещения истории страны могут быть разными — полярными, грустными и радостными, но все равно остаются современной летописью. Как и трезубец, — прокомментировал коллаборацию Дмитрий Симонов.

Также была представлена командная марка с портретами сотрудников Фактов — ведущих, журналистов, редакторов, режиссеров, операторов.

Представленные серии марок символизируют четвертьвековой путь команды Фактов, которая ежедневно фиксирует и доносит до миллионов украинцев самые важные факты. Это знак благодарности и признания для всей редакции, которая своим трудом ежедневно создает современную историю Украины. Как и трезубец, который является ее главным символом.

