Напередодні 25-річного ювілею інформаційно-аналітичної програми Факти ICTV, Starlight Media разом з Укрпоштою у межах проєкту Власна марка представили унікальну колекційну серію поштових марок, створену в колаборації з відомим українським художником Дмитром Сімоновим.

Марки до 25-річчя Фактів ICTV

Марковий лист містить блок із 9 марок із зображеннями стилізованого тризуба – герба України. Кожна марка відображає одну з цінностей та переваг українців, які також сповідає протягом 25 років редакція Фактів.

Українці переможуть та відбудуються. Ми незалежні, незламні, єдині, відважні, нескорені та творчі. Вже 25 років, створюючи новини про людей та для людей, Факти тримають світ та розповідають в кожному сюжеті не тільки про події, а й про ці суперсили та переваги. Тризуб – наш національний символ, і саме тому ми вирішили продемонструвати його художнє трактування, – пояснила маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Автор марок – плакатотворець, художник та чинний військовослужбовець, майор Збройних Сил України Дмитро Сімонов. Дмитро більше 17 років працював у рекламних агенціях, анімаційних студіях та на телебаченні, має понад 15 нагород на креативних і рекламних фестивалях та конкурсах.

Автор знаменитого постеру Іді на*й у вигляді стилізованого тризубу, який облетів світ після однойменної фрази українського прикордонника на адресу екіпажу російського воєнного корабля.

– За історію української державності зображення тризуба змінювалось десятки разів. Він мав десятки різних форм, але завжди залишався тризубом. Як і факти, які через призму щоденного висвітлення історії країни можуть бути різними – полярними, сумними та радісними, але все одно залишаються сучасним літописом. Як і тризуб, – прокоментував колаборацію Дмитро Сімонов.

Марки до 25-річчя Фактів ICTV

Фото: ICTV

Також була презентована командна марка із портретами співробітників Фактів — ведучих, журналістів, редакторів, режисерів, операторів.

Презентовані серії марок символізують чвертьстолітній шлях команди Фактів, яка щодня фіксує і доносить до мільйонів українців найважливіші факти. Це знак вдячності та визнання для всієї редакції, що своєю працею щодня створює сучасну історію України. Як і тризуб, який є її головним символом.

Факти ICTV та Ранок у великому місті

