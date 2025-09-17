Напередодні 25-річного ювілею інформаційно-аналітичної програми Факти ICTV, Starlight Media разом з Укрпоштою у межах проєкту Власна марка представили унікальну колекційну серію поштових марок, створену в колаборації з відомим українським художником Дмитром Сімоновим.

Марки до 25-річчя Фактів ICTV

Марковий лист містить блок із 9 марок із зображеннями стилізованого тризуба – герба України. Кожна марка відображає одну з цінностей та переваг українців, які також сповідає протягом 25 років редакція Фактів.

– Українці переможуть та відбудуються. Ми незалежні, незламні, єдині, відважні, нескорені та творчі. Вже 25 років, створюючи новини про людей та для людей, Факти тримають світ та розповідають в кожному сюжеті не тільки про події, а й про ці суперсили та переваги. Тризуб – наш національний символ, і саме тому ми вирішили продемонструвати його художнє трактування, – пояснила маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Автор марок – плакатотворець, художник та чинний військовослужбовець, майор Збройних Сил України Дмитро Сімонов. Дмитро більше 17 років працював у рекламних агенціях, анімаційних студіях та на телебаченні, має понад 15 нагород на креативних і рекламних фестивалях та конкурсах.

Автор знаменитого постеру Іді на*й у вигляді стилізованого тризубу, який облетів світ після однойменної фрази українського прикордонника на адресу екіпажу російського воєнного корабля.

– За історію української державності зображення тризуба змінювалось десятки разів. Він мав десятки різних форм, але завжди залишався тризубом. Як і факти, які через призму щоденного висвітлення історії країни можуть бути різними – полярними, сумними та радісними, але все одно залишаються сучасним літописом. Як і тризуб, – прокоментував колаборацію Дмитро Сімонов.

Також була презентована командна марка із портретами співробітників Фактів — ведучих, журналістів, редакторів, режисерів, операторів.

Презентовані серії марок символізують чвертьстолітній шлях команди Фактів, яка щодня фіксує і доносить до мільйонів українців найважливіші факти. Це знак вдячності та визнання для всієї редакції, що своєю працею щодня створює сучасну історію України. Як і тризуб, який є її головним символом.

