Президент Украины Владимир Зеленский в День спасателя, 17 сентября, поздравил работников ГСЧС с профессиональным праздником.

Поздравление Зеленского с Днем спасателя 2025

— Сегодня день тех, кто, несмотря ни на что, спасает жизни и всегда приходит на помощь. Наши спасатели одними из первых прибывают на места российских обстрелов, достают людей из-под завалов, тушат пожары и оказывают поддержку. Мы в Украине знаем, что всегда и везде можем рассчитывать на помощь, — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил за это каждого сотрудника ГСЧС Украины.

— Спасибо каждому и каждой, кто выбрал для себя такую нелегкую, но очень важную миссию — спасать других. Всегда помним всех спасателей, которые погибли, помогая и спасая наших людей, — добавил Зеленский.

С 2008 года, согласно указу президента, ежегодно 17 сентября в Украине отмечается День спасателя.

