Президент України Володимир Зеленський у День рятівника, 17 вересня, привітав працівників ДСНС з професійним святом.

Привітання Зеленського з Днем рятівника 2025

– Сьогодні день тих, хто, попри все, рятує життя та завжди приходить на допомогу. Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують. Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу, – наголосив глава держави.

Він подякував за це кожному працівнику ДСНС України.

– Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших. Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей, – додав Зеленський.

З 2008 року, згідно з указом президента, щорічно 17 вересня в Україні відзначається День рятівника.

