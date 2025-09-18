Національна поліція та Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) розпочинають масштабне навчання англійської мови для 15 тис. поліціянтів.

Вивчення англійської мови поліціянтами

Правоохоронці будуть вивчати англійську мову на освітній платформі Lingva Skills, яка розроблена AIDE та довела свою ефективність протягом дев’яти років.

Наразі на платформі користувачі виконали понад 250 млн вправ, а у 2022 році цей проєкт увійшов до національної Книги рекордів як наймасовіший освітній онлайн-проєкт України.

У 2019 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вніс Lingva Skills до десятки найкращих стартапів Східної Європи.

— Знання англійської мови для наших поліцейських — це не просто перевага, це вимога сучасності. Вільне володіння нею дозволяє нам ефективніше співпрацювати з міжнародними правоохоронними структурами, а також забезпечувати безпеку іноземних гостей, — сказав заступник голови Національної поліції Сергій Кобець.

Він подякував Асоціації інноваційної та цифрової освіти за надання можливості поліціянтам вивчати англійську, адже це значно підвищить їхній професійний рівень.

— Ми раді, що проєкт Lingva Skills масштабується і тепер доступний для поліцейських. Наша мета — допомогти кожному українцю, який потребує вивчення або покращення рівня володіння англійської мови, незалежно від професії чи статусу, — наголосила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Вона висловила впевненість, що співробітники Нацполіції зможуть швидко досягти значного прогресу.

