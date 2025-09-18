Британські медіа та аналітики інформують, що російські розвідувальні судна й безпілотні апарати активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі.

РФ готується до атаки на підводні кабелі Європи

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що російська розвідка використовує судно Янтар для збору інформації про підводну інфраструктуру, а поблизу кабелів фіксують активність безпілотних апаратів.

– Через підводні кабелі проходить 95% світового інтернет-трафіку та до $10 трлн щоденних фінансових транзакцій. З огляду на війну проти України, аналітики вважають, що Кремль розглядає такі атаки як спосіб дестабілізації Заходу і тиску на союзників України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібна диверсія може призвести до наслідків не лише для оборонної сфери, а й для фінансів, логістики та зв’язку.

– У січні британський парламент ініціював розслідування щодо стану та захищеності підводних комунікацій. Аналогічні ризики фіксують і в інших регіонах Європи — у Балтійському морі вже розглядають справи про пошкодження кабелів, – додає ЦПД.

Раніше Центр повідомляв про інші гібридні атаки РФ на критичну інфраструктуру Європи. Зокрема, у Балтійському морі різко зросла кількість випадків глушіння GPS, які створюють загрозу для цивільної авіації.

Наголошується, що подібні операції є елементом системної стратегії Москви для послаблення Європи через диверсії, дезінформацію та залякування населення, щоб зменшити підтримку України.

