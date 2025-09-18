Министр обороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев с делегацией
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приехал в Киев с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.
Об этом сообщило Министерство обороны Польши в соцсети X.
Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев: что известно
Вице-премьер-министр Косиняк-Камыш находится в Киеве вместе с делегацией оборонного ведомства и Вооруженных сил Республики Польша.
Во время визита он проведет переговоры со своим украинским коллегой по вопросам военного сотрудничества, дальнейшей поддержки защищающейся Украины, а также ситуации с безопасностью в контексте российской агрессии.
Приезд польского министра обороны происходит на фоне активизации военного сотрудничества между Украиной и Польшей.
Недавно Польша присоединилась к миссии НАТО Восточный страж после нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.
Фото: Министерство обороны Польши