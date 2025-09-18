Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш приїхав до Києва з делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі у соцмережі X.

Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва: що відомо

Віцепрем’єр-міністр Косіняк-Камиш перебуває в Києві разом з делегацією оборонного відомства та Збройних сил Республіки Польща.

Під час візиту він проведе переговори зі своїм українським колегою з питань військової співпраці, подальшої підтримки України, що захищається, а також ситуації з безпекою в контексті російської агресії.

Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва: що відомо про візит 18 вересня 2025 Фото 1

Фото: Міноборони Польщі

Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва: що відомо про візит 18 вересня 2025 Фото 2

Фото: Міноборони Польщі

Приїзд польського міністра оборони відбувається на тлі активізації військової співпраці між Україною та Польщею.

Нещодавно Польща долучилася до місії НАТО Східний вартовий після порушення російськими дронами повітряного простору країни.

Фото: Міністерство оборони Польщі

