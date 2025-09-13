В Польше началась операция НАТО Восточный страж, призванная усилить оборону восточного фланга Североатлантического союза после нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.

Об этом сообщает RMF24.

В Польше стартовала операция НАТО Восточный страж: что известно

Французский транспортный самолет A-400 доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся на польской территории.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич объявили о запуске миссии с новой оборонной структурой для защиты союзников.

Для операции развертываются многонациональные компоненты.

Дания предоставляет два истребителя F-16 и зенитный фрегат, Франция – три Rafale, Германия – четыре Eurofighter, а Чехия отправляет вертолеты Ми-171S.

Свой вклад в операцию внесет и Великобритания.

Генеральный штаб польской армии обнародовал видео посадки французского транспортника в Минске Мазовецком.

— Мы благодарны союзникам за солидарность и направление сил. Это показывает, что единство НАТО превращается в реальную защиту наших границ, — заявило Оперативное командование ВС Польши.

В командовании добавили, что Восточный страж — это не просто новая инициатива, а четкий сигнал: границы Североатлантического союза неприкосновенны, а безопасность граждан остается приоритетом.

Операция Восточный страж предусматривает комплексную оборону восточного фланга:

Защита воздушного пространства путем развертывания многонациональной авиационной группы и систем ПВО.

путем развертывания многонациональной авиационной группы и систем ПВО. Интеграция наземных и морских сил союзников для создания многоуровневой обороны. Миссия демонстрирует готовность НАТО защищать территорию членов Альянса и сдерживать агрессию РФ. География операции охватывает регион от Балтии до Болгарии, при этом пока она не интегрирована с украинской системой ПВО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что операция важна, но вряд ли существенно поможет странам Балтии в случае масштабного вторжения.



В то же время вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул связь с Украиной:

— Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Поэтому наращиваем оборонные возможности. В единстве сила, а в готовности — победа.

Напомним, что в ночь на 10 сентября более двух десятков российских беспилотников пересекли воздушную границу с Польшей.

Один из БпЛА упал на частный дом вблизи Люблина.

