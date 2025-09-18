В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, только ночью возможен небольшой дождь в юго-восточных регионах, а днем местами в западных областях.

Факты ICTV узнавали, когда выпадет первый снег в Украине в 2025 году.

Прогноз погоды до конца недели

Что касается ближайшей синоптической перспективы, то 19 сентября антициклон с юго-запада вытеснит дожди из Украины, на большей части территории ожидается прояснение, разве что на Западе еще могут оставаться локальные влажные участки.

Температура воздуха будет постепенно расти, и 19 сентября днем будет +19…+24°C. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, уже в выходные, 20-21 сентября, по всей Украине прогнозируется настоящая золотая осень: сухо, солнечно, +24…+28°C. Такая комфортная, теплая и приятная погода продержится до середины следующей недели. Но уже с 25-26 сентября ситуация изменится резко — ожидается похолодание и повышенная влажность.

— В ближайшие выходные, 20-21 сентября, все обязательно на воздух, на природу, выгулять светлые летние вещи с недавней распродажи, погреться, помыть окна, кто моет на зиму, спланировать близкие комфортные путешествия или экскурсии, любоваться солнцем и цветами, — рекомендует синоптик.

Когда будет первый снег в Украине в 2025 году

По словам синоптика, в ближайшее время возможен первый снег в Украине. Синоптик отмечает, что с 25-26 сентября на смену теплой погоде придет резкое похолодание.

Где выпадет первый снег в 2025 году в Украине:

25-26 сентября в западных областях, особенно ближе к Карпатам и прилегающим районам, дождь местами будет переходить в мокрый снег или снег.

Похолодание коснется всей территории Украины, однако осадки преимущественно останутся в виде дождя, а снежная фаза ожидается только локально на Западе.

Выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными. Не забудьте о куртках, прочных ботинках и тонких шапках, а дома проверьте, где лежат теплые брюки и флиски, работают ли обогреватели.

Держите под рукой телефон семейного врача, поскольку такие резкие погодные изменения могут провоцировать простуды, проблемы с сосудами или бронхо-легочные заболевания.

Синоптик резюмировала, что смена сезонов уже близка, с характерными облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом. Однако не стоит забывать, что после этого наступит октябрь, который традиционно подарит еще одно теплое бабье лето.

