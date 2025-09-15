15 сентября во Львове возможны значительные дожди и грозы. Синоптики предупредили о грозе и объявили I уровень опасности (желтый). Но это только начало, ведь дальше сентябрь принесет еще больше погодных колебаний.

Факты ICTV узнавали, какая будет погода во Львове в сентябре и когда ожидать первых похолоданий.

Прогноз погоды во Львове в сентябре: каким будет начало недели

По сообщениям Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 15 сентября днем ожидается температура воздуха около +18°C, а ночью +12°C. Прогнозируются осадки в виде дождя и переменная облачность.

16 сентября температура значительно повысится и достигнет +23°C днем, тогда как ночью останется на уровне +12°C. Погода будет дождливой с прояснениями.

17 сентября температура воздуха снизится до +19°C днем и останется +12°C ночью. Как и в предыдущие дни, ожидается дождь и облачная погода.

Какая будет погода во Львове в сентябре

Синоптик Львовского регионального центра по гидрометеорологии Александра Тузяк рассказала, что сентябрь традиционно считается переходным месяцем между летом и осенью. Он характеризуется переменчивостью, ведь после теплых дней наступают прохладные и дождливые периоды, а затем снова возвращается тепло.

За последнее десятилетие сентябрь в Украине в основном был теплым, и в этом году погода также обещает быть приятной, с температурным режимом, приближенным к летнему. Самый жаркий сентябрь за последние годы зафиксировали в 2024 году, когда средняя температура составляла +17,2°C, тогда как самым холодным стал сентябрь 2022 года с показателем +12,3°C.

В целом в этот период всегда наблюдались колебания от жары до заморозков. Например, в 1977 году 28 сентября температура на Львовщине снижалась до -3°C, тогда как в 2015 году 1 сентября термометры показывали +34,5°C. Текущий сентябрь по своим особенностям можно сравнить с 2015, 2018, 2019 и 2021 годами.

Когда начинается сезон дождей во Львове

Пока рано говорить о сезоне дождей, ведь погода будет отличаться переменчивым характером. Поэтому в ближайшее время, по словам Тузяк, несмотря на периоды солнечной погоды, с начала недели стоит ожидать кратковременные грозовые дожди и незначительное понижение температуры, которое продлится примерно до 19 сентября.

Но после 19 сентября ожидается приход теплой воздушной массы, которая принесет почти летние температуры в пределах +20+23°C. Такой режим продержится до 23 сентября, а уже в конце месяца погода станет более осенней. В целом в ближайшие дни ночи останутся теплыми, с температурами от +12 до +17°C, а после 15 сентября +9+14°C. Днем ожидается +20+25°C, которые далее снизятся до +17+22°C.

Погода во Львове в сентябре 2025 года: когда бабье лето

Отдельно эксперт остановилась на явлении бабьего лета. Хотя в метеорологии такого термина официально нет, в народной традиции под этим определением подразумевают период теплых дней после прохладного отрезка. Обычно он длится от нескольких дней до недели. Все зависит от того, как перемещаются теплые и холодные воздушные массы и насколько долго они задерживаются в регионе. В этом году бабье лето ожидается ориентировочно с 20 по 23 сентября.

Что касается метеорологической осени, то она наступает тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд держится на уровне +15°C или ниже. Пока таких условий еще нет, поэтому прогнозировать ее начало рано. Скорее всего, настоящая осенняя погода установится в последние дни сентября. Это совпадет и с астрономической осенью, которая начнется 22 сентября.

