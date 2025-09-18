Штраф на границе: за что могут наказать украинцев в Польше
Ежедневно тысячи украинцев пересекают польскую границу. Однако перед поездкой в Польшу важно ознакомиться с правилами ввоза вещей, ведь нарушение таможенных норм может привести к штрафам на границе или более серьезным последствиям.
Факты ICTV узнавали, могут ли оштрафовать на границе с Польшей и при каких условиях.
За что могут оштрафовать на границе с Польшей и какие наказания
Во время таможенного контроля ваш багаж могут проверять вручную. Таможенники могут попросить открыть чемодан и показать содержимое. Если найдут запрещенные предметы или товары сверх разрешенной нормы, их могут изъять, а также выписать штраф на таможенной границе.
Степень наказания зависит от серьезности нарушения:
- штрафы — от €50 (например, за лишнюю бутылку алкоголя или блок сигарет);
- изъятие товаров, которые превышают норму или запрещены.
В более серьезных случаях, если перевозятся токсичные вещества, редкие растения или произведения искусства без разрешения, то возможны депортация и запрет на въезд в ЕС до пяти лет, и даже тюремное заключение.
Оштрафовать могут за перевозку товаров, которые запрещено ввозить из Украины в Польшу. Поэтому внимательно проверьте, нет ли у вас с собой таких товаров.
Через границу нельзя перевозить:
- картофель;
- наркотики и оружие;
- более €10 тыс. наличными без декларации;
- мясные консервы, сало, колбасы и сосиски;
- антиквариат и произведения искусства без разрешения;
- молочные продукты и сыр (разрешены только сладости и детское питание до 2 кг);
- изделия из шкур диких животных, слоновую кость, перья редких птиц, животные жиры, чучела и т. п.
Даже обычная картина, нарисованная собственноручно, может привлечь внимание таможенников. Если нет документов, подтверждающих ее происхождение, ее могут изъять.
Что разрешено ввозить и в каких количествах
Некоторые товары разрешается ввозить в ограниченных количествах:
- корм для животных — до 2 кг;
- алкоголь — до 5 л пива или 2 л вина, до 1 л крепкого алкоголя (с 21 года);
- техника — по одному устройству (телефон, ноутбук, колонка) без заводской упаковки;
- табак — до 2 пачек сигарет, 2 пачек для электронных сигарет, 10 сигар или 50 г табака (с 18 лет);
- еда — фрукты и овощи до 5 кг, мед до 2 кг, чай до 100 г, кофе до 0,5 кг, рыба потрошеная до 5 кг.
Можно ли перевозить лекарства
Без рецепта запрещено ввозить:
- транквилизаторы;
- психотропные средства;
- сильные обезболивающие;
- препараты с кодеином или эфедрином (например, бронхолитин, кетанов).
С рецептом, медицинской справкой или чеком таможенники могут разрешить ввоз. Документ должен содержать название лекарства и продолжительность курса.
Без рецепта можно ввозить витамины, жаропонижающие, средства от укачивания в небольших количествах. Антибиотики также разрешены, но только для личного использования. Перед поездкой стоит проверить состав лекарств. Нарушение правил грозит конфискацией и штрафом.
Источник: Польская пограничная служба