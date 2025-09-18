Ежедневно тысячи украинцев пересекают польскую границу. Однако перед поездкой в Польшу важно ознакомиться с правилами ввоза вещей, ведь нарушение таможенных норм может привести к штрафам на границе или более серьезным последствиям.

Факты ICTV узнавали, могут ли оштрафовать на границе с Польшей и при каких условиях.

За что могут оштрафовать на границе с Польшей и какие наказания

Во время таможенного контроля ваш багаж могут проверять вручную. Таможенники могут попросить открыть чемодан и показать содержимое. Если найдут запрещенные предметы или товары сверх разрешенной нормы, их могут изъять, а также выписать штраф на таможенной границе.

Степень наказания зависит от серьезности нарушения:

штрафы — от € 50 (например, за лишнюю бутылку алкоголя или блок сигарет);

изъятие товаров, которые превышают норму или запрещены.

В более серьезных случаях, если перевозятся токсичные вещества, редкие растения или произведения искусства без разрешения, то возможны депортация и запрет на въезд в ЕС до пяти лет, и даже тюремное заключение.

Оштрафовать могут за перевозку товаров, которые запрещено ввозить из Украины в Польшу. Поэтому внимательно проверьте, нет ли у вас с собой таких товаров.

Через границу нельзя перевозить:

картофель;

наркотики и оружие;

более € 10 тыс. наличными без декларации;

мясные консервы, сало, колбасы и сосиски;

антиквариат и произведения искусства без разрешения;

молочные продукты и сыр (разрешены только сладости и детское питание до 2 кг);

изделия из шкур диких животных, слоновую кость, перья редких птиц, животные жиры, чучела и т. п.

Даже обычная картина, нарисованная собственноручно, может привлечь внимание таможенников. Если нет документов, подтверждающих ее происхождение, ее могут изъять.

Что разрешено ввозить и в каких количествах

Некоторые товары разрешается ввозить в ограниченных количествах:

корм для животных — до 2 кг;

алкоголь — до 5 л пива или 2 л вина, до 1 л крепкого алкоголя (с 21 года);

техника — по одному устройству (телефон, ноутбук, колонка) без заводской упаковки;

табак — до 2 пачек сигарет, 2 пачек для электронных сигарет, 10 сигар или 50 г табака (с 18 лет);

еда — фрукты и овощи до 5 кг, мед до 2 кг, чай до 100 г, кофе до 0,5 кг, рыба потрошеная до 5 кг.

Можно ли перевозить лекарства

Без рецепта запрещено ввозить:

транквилизаторы;

психотропные средства;

сильные обезболивающие;

препараты с кодеином или эфедрином (например, бронхолитин, кетанов).

С рецептом, медицинской справкой или чеком таможенники могут разрешить ввоз. Документ должен содержать название лекарства и продолжительность курса.

Без рецепта можно ввозить витамины, жаропонижающие, средства от укачивания в небольших количествах. Антибиотики также разрешены, но только для личного использования. Перед поездкой стоит проверить состав лекарств. Нарушение правил грозит конфискацией и штрафом.

Источник: Польская пограничная служба

