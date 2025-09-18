Щодня тисячі українців перетинають польський кордон. Проте перед поїздкою до Польщі важливо ознайомитися з правилами ввезення речей, адже порушення митних норм може призвести до штрафів на кордоні або серйозніших наслідків.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть оштрафувати на кордоні з Польщею та за яких умов.

За що можуть оштрафувати на кордоні з Польщею та які покарання

Під час митного контролю ваш багаж можуть перевіряти вручну. Митники можуть попросити відкрити валізу та показати вміст. Якщо знайдуть заборонені предмети або товари понад дозволену норму, їх можуть вилучити, а також виписати штраф на митному кордоні.

Зараз дивляться

Ступінь покарання залежить від серйозності порушення:

штрафи – від € 50 (наприклад, за зайву пляшку алкоголю чи блок сигарет);

вилучення товарів, які перевищують норму або заборонені.

У більш серйозних випадках, якщо перевозяться токсичні речовини, рідкісні рослини або твори мистецтва без дозволу, то можливі депортація і заборона в’їзду до ЄС до п’яти років та навіть тюремне ув’язнення.

Оштрафувати можуть за перевезення товарів, які заборонено ввозити з України до Польщі. Тож уважно перевірте, чи не маєте з собою таких товарів.

Через кордон не можна перевозити:

картоплю;

наркотики та зброю;

понад €10 тис. готівкою без декларації;

м’ясні консерви, сало, ковбаси та сосиски;

антикваріат та твори мистецтва без дозволу;

молочні продукти та сир (дозволені лише солодощі та дитяче харчування до 2 кг);

вироби зі шкір диких тварин, слонову кістку, пір’я рідкісних птахів, тваринні жири, опудала тощо.

Навіть звичайна картина, намальована власноруч, може привернути увагу митників. Якщо немає документів, що підтверджують її походження, її можуть вилучити.

Що дозволено ввозити та в яких кількостях

Певні товари дозволяється ввозити в обмежених кількостях:

корм для тварин — до 2 кг;

алкоголь — до 5 л пива або 2 л вина, до 1 л міцного алкоголю (з 21 року);

техніка — по одному пристрою (телефон, ноутбук, колонка) без заводської упаковки;

тютюн — до 2 пачок сигарет, 2 пачок для електронних сигарет, 10 сигар або 50 г тютюну (з 18 років);

їжа — фрукти та овочі до 5 кг, мед до 2 кг, чай до 100 г, кава до 0,5 кг, риба випотрошена до 5 кг.

Чи можна перевозити ліки

Без рецепта заборонено ввозити:

транквілізатори;

психотропні засоби;

сильні знеболювальні;

препарати з кодеїном чи ефедрином (наприклад, бронхолітин, кетанов).

З рецептом, медичною довідкою або чеком митники можуть дозволити ввезення. Документ повинен містити назву ліків та тривалість курсу.

Без рецепта можна ввозити вітаміни, жарознижувальні, засоби від захитування в невеликих кількостях. Антибіотики теж дозволені, але лише для особистого використання. Перед поїздкою варто перевірити склад ліків. Порушення правил загрожує конфіскацією та штрафом.

Джерело: Польська прикордонна служба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.