Потери врага на 18 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 303-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 098 380 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 18 сентября 2025 года

личного состава – около 1 098 380 (+930) человек;

танков – 11 191(+2);

боевых бронированных машин – 23 277;

артиллерийских систем – 32 879 (+33);

РСЗО – 1 491 (+1);

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122);

специальной техники – 3 965.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

