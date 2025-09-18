Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 18 сентября: уничтожено еще 930 оккупантов и более трех десятков артсистем
Потери врага на 18 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 303-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 098 380 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 18 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 098 380 (+930) человек;
- танков – 11 191(+2);
- боевых бронированных машин – 23 277;
- артиллерийских систем – 32 879 (+33);
- РСЗО – 1 491 (+1);
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122);
- специальной техники – 3 965.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
