Потери врага на 18 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 303-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 098 380 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 18 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 098 380 (+930) человек;
  • танков – 11 191(+2);
  • боевых бронированных машин – 23 277;
  • артиллерийских систем – 32 879 (+33);
  • РСЗО – 1 491 (+1);
  • средств ПВО – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 469 (+390);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 000 (+122);
  • специальной техники – 3 965.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

