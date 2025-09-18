Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 18 вересня: знищено ще 930 окупантів і понад три десятки артсистем
Втрати ворога на 18 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 303-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 098 380 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 18 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 098 380 (+930) осіб;
- танків – 11 191(+2);
- бойових броньованих машин – 23 277;
- артилерійських систем – 32 879 (+33);
- РСЗВ – 1 491 (+1);
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 469 (+390);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 000 (+122);
- спеціальної техніки – 3 965.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.