Втрати ворога на 18 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 303-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 098 380 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 18 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 098 380 (+930) осіб;

танків – 11 191(+2);

бойових броньованих машин – 23 277;

артилерійських систем – 32 879 (+33);

РСЗВ – 1 491 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 469 (+390);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 000 (+122);

спеціальної техніки – 3 965.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.