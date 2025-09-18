Втрати ворога на 18 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 303-тю добу повномасштабної війни сягнули 1 098 380 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 18 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 098 380 (+930) осіб;
  • танків – 11 191(+2);
  • бойових броньованих машин – 23 277;
  • артилерійських систем – 32 879 (+33);
  • РСЗВ – 1 491 (+1);
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 469 (+390);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 000 (+122);
  • спеціальної техніки – 3 965.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 303-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі 18 вересня: ситуація в Куп’янську та допомога Україні від НАТО
Головні новини ночі 18 вересня 2025 року: добірка актуальних подій

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.