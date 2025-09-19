В Донецкой области на Добропольском направлении Силы обороны Украины восстановили контроль в семи населенных пунктах, а еще девять зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп.

Генштаб о ситуации на Добропольском направлении

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, всего за время операции освобождено 160 кв. км и еще 171 кв. км зачищено от российских ДРГ.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины уничтожили 1 322 российских оккупантов во время контрнаступления на Добропольском направлении, а также взяли большое количество пленных.

Сейчас смотрят

ВСУ продвинулись в глубину обороны военных РФ на расстояние от 3 до 7 км, говорится в сообщении.

Как утверждают в Генштабе ВСУ, потери российского агрессора в личном составе за это время составляют 2456 человек, из которых безвозвратные — 1322.

В то же время армия РФ потеряла 817 единиц вооружения и военной техники, в частности, 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, 382 единицы автотехники, 58 мотоциклов, одну единицу специальной техники и 160 беспилотников.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении семи населенных пунктов по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.