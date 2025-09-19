У Донецькій області на Добропільському напрямку Сили оборони України відновили контроль у семи населених пунктах, а ще дев’ять зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Генштаб про ситуацію на Добропільському напрямку

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом за час операції звільнено 160 кв. км та ще 171 кв. км зачищено від російських ДРГ.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України знищили 1 322 російських окупантів під час контрнаступу на Добропільському напрямку, а також взяли велику кількість полонених.

Зараз дивляться

ЗСУ просунулися у глибину оборони військових РФ на відстань від 3 до 7 км, йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Генштабі ЗСУ, втрати російського агресора в особовому складі за цей час становлять 2456 осіб, з яких безповоротні – 1322.

Водночас армія РФ втратила 817 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, 382 одиниць автотехніки, 58 мотоциклів, одну одиницю спеціальної техніки та 160 безпілотників.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення семи населених пунктів за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.