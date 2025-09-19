Давление на Россию будет усиливаться, пока она не согласится с настоящим, справедливым и длительным миром, заявила на фоне 19-го пакета санкций против РФ высокий представитель Европейского союза Кая Каллас.

Каллас об усилении давления на Россию

В тексте заявления высокого представителя ЕС, обнародованного на сайте Внешней дипломатической службы ЕС, говорится, что санкции Евросоюза оказывают заметное давление на государственные финансы и экономический рост России.

По ее словам, ЕС должен усиливать эти усилия вместе со своими партнерами, пока не будет достигнут мир.

Сейчас смотрят

– Сегодня мы предложили государствам-членам 19-й пакет санкций против России. В нем мы нацелены на ключевые сектора, поддерживающие военные усилия России. Наши санкции “кусаются”, – отметила она.

Каллас подчеркнула, что любой источник дохода для РФ, который позволяет продолжать свою агрессию, “является мишенью”.

– Сегодня мы предлагаем полный запрет на операции российских банков и финансовых учреждений, включая те, что работают в третьих странах. Мы также предлагаем добавить в пакет крупных экономических операторов, которые учувствуют в обходе санкций, получении доходов и поддержке российской военной промышленности, а также российскую систему кредитных карт и систему быстрых платежей, — сообщила высокий представитель ЕС.

Кроме того, она отметила, что ЕС предлагает запрет на инвестиции в российские специальные экономические зоны, связанные с войной и дальнейшие меры в отношении китайских субъектов, поддерживающих российскую военную промышленность.

– Основным источником дохода России для финансирования ее незаконной войны остается экспорт энергоносителей. Итак, мы предлагаем полный запрет на импорт российского СПГ до января 2027 года, отмену остальных исключений для Роснефти и Газпром нефти и расширение санкций в отношении теневого флота России и его поставщиков, включая 118 новых судов, — детализировала Каллас.

К тому же, новые санкции также ограничат доступ РФ к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, которые обеспечивают производство оружия, включая те, что получают от иностранных поставщиков, в частности Китая и Индии.

По словам высокого представителя, кроме ведения войны в Украине, российские войска продолжают отрывать украинских детей от их семей и депортировать их в лагеря перевоспитания.

— Сегодня мы предлагаем санкции против лиц, причастных к похищению и идеологической обработке украинских детей. Мы также облегчаем в будущем принятие санкций против лиц и организаций, причастных к этим отвратительным действиям. Европа хочет мира для Украины. Но несмотря на недели дипломатических усилий, Россия лишь усиливает свою агрессию и теперь нарушает границы Европейского Союза, — добавила она.

Лишение же Кремля средств для ведения войны, по мнению Каллас, необходимо для прекращения этой войны и защиты безопасности европейского континента. Она подчеркнула, что агрессия России не может продолжаться бесконтрольно.

— Наше послание четкое: мы будем усиливать давление на Россию с помощью более жестких санкций в сочетании с военной поддержкой Украины, пока Россия не согласится на настоящий, справедливый и длительный мир, — подытожила высокий представитель ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.