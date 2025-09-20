Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия в Купянске Харьковской области, а украинские подразделения занимаются зачисткой города от оккупантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами.

Ситуация в Купянске

— В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы. Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются пройти. В центре города проводятся контрдиверсионные мероприятия, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены, — заявил президент.

Ранее стало известно, что российским военным удалось зайти на северные окраины Купянска благодаря подземной газовой трубе.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко подтвердил, что противник использовал газотранспортную систему для проникновения.

— Россияне вели работы по прокладке маршрутов, пользуясь газотранспортной системой — через трубу. Мы взяли под огневой контроль их выходы, — пояснил он.

Контрнаступательные действия на Доброполье и Покровске

Относительно контрнаступательных действий в районах Доброполья и Покровска Зеленский сообщил о значительных успехах.

— Русские хотели окружить нас, но именно наши Вооруженные Силы делают там все, чтобы уничтожить врага. На сегодняшний день около 330 км под нашим контролем, освобождено 160, и более 170 зачищено от врага, — заявил президент.

По его словам, Россия перебрасывает туда дополнительные силы, в частности 61 бригаду морской пехоты, неся большие потери.

— Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, но я считаю, что это успех Вооруженных Сил Украины, — подчеркнул Зеленский.

Сумское направление и Запорожье

На Сумском направлении продолжаются активные действия украинских сил с постоянными результатами. Новопавловское направление — без особенностей.

Что касается Запорожского направления, Зеленский напомнил о двух главных российских наступлениях — Доброполье-Покровск и Запорожье.

— Так как у них не хватает сил, они все перебрасывают на Покровск, Доброполье, чтобы показать успех, — пояснил президент.

Он отметил, что оценки украинской и российской сторон существенно различаются.

По словам украинского лидера, российские сводки и карты показывают ситуацию, противоположную реальности: даже на тех участках, где украинские силы восстановили свои позиции, противник рисует совсем другую картину.

