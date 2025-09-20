Юлия Соколова, выпускающий редактор
Потери РФ на 20 сентября: ликвидировано еще 1 070 оккупантов и более 30 артсистем
Потери врага на 20 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1070 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 305-е сутки полномасштабной войны против Украины превысили 1,1 млн.
Потери врага на 20 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 100 600 (+1070) человек;
- танков – 11192 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 280 (+2);
- артиллерийских систем – 32 927 (+31);
- РСЗО – 1 492 (+0);
- средств ПВО – 1218 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 045 (+365);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62168 (+124);
- специальной техники – 3 968 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
