Потери врага на 20 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 305-е сутки полномасштабной войны против Украины превысили 1,1 млн.

Сейчас смотрят

Потери врага на 20 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 100 600 (+1070) человек;
  • танков – 11192 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 280 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 927 (+31);
  • РСЗО – 1 492 (+0);
  • средств ПВО – 1218 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 045 (+365);
  • крылатых ракет – 3 718 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62168 (+124);
  • специальной техники – 3 968 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украинызбір на зсу
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.