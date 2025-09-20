Потери врага на 20 сентября 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 305-е сутки полномасштабной войны против Украины превысили 1,1 млн.

Потери врага на 20 сентября 2025 года

личного состава – около 1 100 600 (+1070) человек;

танков – 11192 (+1);

боевых бронированных машин – 23 280 (+2);

артиллерийских систем – 32 927 (+31);

РСЗО – 1 492 (+0);

средств ПВО – 1218 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 045 (+365);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 62168 (+124);

специальной техники – 3 968 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

