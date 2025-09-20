Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи у Куп’янську Харківської області, а українські підрозділи займаються зачищенням міста від окупантів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі із журналістами.

Ситуація в Куп’янську

— В районі Куп’янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені, – заявив президент.

Раніше стало відомо, що російським військовим вдалося зайти на північні околиці Куп’янська завдяки підземній газовій трубі.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко підтвердив, що противник використовував газотранспортну систему для проникнення.

— Росіяни вели роботи щодо прокладання маршрутів, користуючись газотранспортною системою – через трубу. Ми взяли під вогневий контроль їхні виходи, – пояснив він.

Контрнаступальні дії на Добропіллі та Покровську

Щодо контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська, Зеленський повідомив про значні успіхи.

— Русскіє хотіли оточити нас, але саме наші Збройні Сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 км під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога, – заявив президент.

За його словами, Росія перекидає туди додаткові сили, зокрема 61 бригаду морської піхоти, зазнаючи великих втрат.

— Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємося, та я вважаю, що це успіх Збройних Сил України, – наголосив Зеленський.

Сумський напрямок та Запоріжжя

На Сумському напрямку тривають активні дії українських сил з постійними результатами. Новопавлівський напрямок – без особливостей.

Щодо Запорізького напрямку, Зеленський нагадав про два головних російські наступи – Добропілля-Покровськ та Запоріжжя.

— Так як у них не вистачає сил, вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх, – пояснив президент.

Він зауважив, що оцінки української та російської сторін суттєво різняться.

За словами українського лідера, у російських зведеннях і картах ситуація показана протилежною до реальності: навіть на тих ділянках, де українські сили відновили свої позиції, противник малює зовсім іншу картину.

