Україна хоче забрати з російського полону ще 1000 людей.

Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, що наразі триває робота зі списками.

Переговори про обмін полоненими

Зокрема, секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в контакті з Володимиром Мединським, помічником російського диктатора Володимира Путіна.

Президент зазначив, що українська делегація може зустрітися з російською стороною хоч завтра, якщо є бажання просто поговорити, проте потрібен результат.

— Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед — і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру, — пояснив він.

За словами Зеленського, росіяни в черговий раз збрехали, адже після попередньої зустрічі мала бути домовленість не лише про обмін, а й про формат зустрічі лідерів для домовленості про завершення війни.

— Повернулись і сказали: Давайте обмін пройде, цивільних… після цивільних буде дзвінок з Рустемом. Тепер кажуть: Треба напевно ще щось зробити — технічні зустрічі. Тобто вони відтягують все, — наголосив президент.

Раніше Зеленський анонсував ряд зустрічей під час Генасамблеї ООН.

Серед них — зустріч з Трампом для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти РФ, економічні зустрічі з бізнесом щодо технологій, оборони та угод у сфері мінералів.

Також заплановано зустріч перших леді з гуманітарних питань та щодо дітей.

