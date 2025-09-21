Власти Украины планируют рассмотреть обеспечение государственной поддержки для тех, кто захочет вернуться из Польши.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Верещук об украинцах в Польше

По словам чиновницы, власти не могут игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше.

Сейчас смотрят

— Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать, — отметила Верещук.

Среди таких граждан — пожилые люди, лица с инвалидностью, одинокие матери с малолетними детьми и другие уязвимые категории украинцев, которые из-за войны вынужденно находятся в Польше.

— Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства, — подчеркнула Верещук.

По ее словам, важно также обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения.

В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием соответствующих органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.