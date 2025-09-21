Украина готовит социальную поддержку для тех, кто захочет вернуться из Польши
Власти Украины планируют рассмотреть обеспечение государственной поддержки для тех, кто захочет вернуться из Польши.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
Верещук об украинцах в Польше
По словам чиновницы, власти не могут игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше.
— Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать, — отметила Верещук.
Среди таких граждан — пожилые люди, лица с инвалидностью, одинокие матери с малолетними детьми и другие уязвимые категории украинцев, которые из-за войны вынужденно находятся в Польше.
— Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства, — подчеркнула Верещук.
По ее словам, важно также обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения.
В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием соответствующих органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров.