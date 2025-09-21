Успех контрнаступления ВСУ в Сумской области, где в течение лета Силы обороны выбили захватчиков из ряда сел, лишает Кремль части козырей в любых гипотетических переговорах о мире.

Удачное контрнаступление ВСУ на Сумщине лишило Кремль козырей

Как пишет The New York Times (NYT), ВСУ, выбив оккупантов из ряда сел в Сумской области во время контрнаступления, лишили Москву ряда козырей, которые страна-агрессор могла использовать во время переговоров.

В статье рассказывается об освобождении села Кондратовка менее чем в 20 км от Сум.

— Скромные достижения, которые имели большое значение для Киева. Успешная украинская контратака на Сумщине, что граничит с Россией – это редкий поворот на поле боя, где доминируют силы Москвы, – говорится в публикации.

Как отмечают американские журналисты, на фоне постоянного продвижения армии РФ, которая ежемесячно оккупирует сотни квадратных километров украинской территории, возвращение даже столь небольших районов Сумской области помогает Украине противостоять нарративу Кремля о неспособности Киева остановить наступление России.

В статье пишут, что именно на Сумщине наступление РФ провалилось настолько, что российское командование окончательно поставило на нем крест и перекинуло главные силы отсюда на Донбасс.

Однако еще важнее другой аспект. Как пишет NYT, ранее Кремль выдвигал предложение в рамках мирного соглашения обменять оккупированные части Сумской области на остальную территорию Донбасса. Президент США Дональд Трамп, похоже, поддержал эту идею, несмотря на очевидное неравноценность подобного обмена, говорится в статье. Однако достижения Украины под Сумами ослабляют переговорную позицию РФ.

– Зачем нам обмениваться территориями, если мы можем их вернуть? – объясняет логику ситуации президент киевского Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко.

В то же время, стратегическая ситуация для Украины остается крайне тяжелой, пишет NYT, ссылаясь на значительное преимущество РФ в численности пехоты и огневых средствах. Проблемой для украинских военных, в том числе и на Сумщине, являются не только российские дроны, но и управляемые авиабомбы врага.

К тому же, кроме создания реальных проблем для украинских военных, тактика России относительно закидывания каждого метра земли авиабомбами приводит к полному уничтожению населенных пунктов, за которые ведутся бои.

Уже упомянутое село Кондратовка после освобождения превратилось в сплошные руины. Жительница Сум Наталья Билетченко, с которой пообщались авторы публикации, вспомнила, как коллега радовалась деоккупации Кондратовки, ее родной деревни. Однако эта радость была омрачена тем фактом, что ее дом был разрушен.

