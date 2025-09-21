Успіх контрнаступу ЗСУ на Сумщині, де протягом літа Сили оборони вибили загарбників з низки сіл, позбавляє Кремль частини козирів у будь-яких гіпотетичних переговорах про мир.

Вдалий контрнаступ ЗСУ на Сумщині позбавив Кремль козирів

Як пише The New York Times (NYT), ЗСУ, вибивши окупантів з низки сіл у Сумській області під час контрнаступу, позбавили Москву низки козирів, які країна-агресор могла використовувати під час переговорів.

У статті розповідається про звільнення села Кіндратівка у менше ніж 20 км від Сум.

– Скромні здобутки, які мають велике значення для Києва. Успішна українська контратака на Сумщині, що межує з Росією, – це рідкісний поворот на полі бою, де домінують сили Москви, – йдеться у публікації.

Як зазначають американські журналісти, на тлі постійного просування армії РФ, яка щомісяця окупує сотні квадратних кілометрів української території, повернення навіть таких невеликих районів Сумської області допомагає Україні протистояти наративу Кремля про нездатність Києва зупинити наступ Росії.

У статті пишуть, що конкретно на Сумщині наступ РФ провалився настільки, що російське командування остаточно поставило на ньому хрест і перекинуло головні сили звідси на Донбас.

Проте ще важливішим є інший аспект. Як йдеться у NYT, раніше Кремль висував пропозицію у рамках мирної угоди обміняти окуповані частини Сумської області на решту території Донбасу. Президент США Дональд Трамп, схоже, підтримав цю ідею, не дивлячись на очевидну нерівноправність подібного обміну, йдеться у статті. Проте здобутки України під Сумами послаблюють переговорну позицію РФ.

– Навіщо нам обмінюватися територіями, якщо ми можемо їх повернути? — пояснює логіку ситуації президент київського Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко.

Водночас стратегічна ситуація для України залишається вкрай важкою, пише NYT, посилаючись на значну перевагу РФ у чисельності піхоти і вогневих засобах. Проблемою для українських вйськових, зокрема і на Сумщині, є не тільки російські дрони, проте й керовані авіабомби ворога.

До того ж, окрім створення реальних проблем для українських військових, тактика Росії на закидання кожного метра землі авіабомбами призводить до повного знищення населених пунктів, за які ведуться бої.

Вже згадане село Кіндратівка після звільнення перетворилося на суцільні руїни. Мешканка Сум Наталія Білетченко, з якою поспілкувалися автори публікації, згадала, як колега раділа деокупації Кіндратівки, її рідного села. Проте ця радість була затьмарена тим фактом, що її будинок був зруйнований.

